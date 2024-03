Angola: La Chambre de Commerce promeut le potentiel du pays à la FITCuba

Luanda — La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Angola (CCIA) a invité mardi les tour-opérateurs à promouvoir le potentiel du pays, à la Foire Internationale du Tourisme de La Havane - FITCuba-2024.

Selon le président de l'Organisation, Vicente Soares, l'événement, qui se déroule du 2 au 5 mai, est une opportunité pour promouvoir le Made in Angola, de manière générique, et son potentiel touristique, gastronomique et culturel.

Se confiant à la presse, lors du lancement de la Foire Internationale du Tourisme de La Havane, il a souligné que les relations entre les peuples angolais et cubains sont fortes, « parce qu'un grand nombre d'Angolais ont étudié à Cuba et sont en Angola depuis longtemps et veulent relancer Cuba, ouvrir une entreprise et inviter les hommes d'affaires cubains à venir en Angola et à faire leurs affaires ».

Selon le président, la FITCuba-2024 renforcera les relations commerciales entre les deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur cubain en Angola, Oscar León Gonzáles, a annoncé que l'événement serait une précieuse opportunité d'échange avec les autorités gouvernementales, les tour-opérateurs, les agences de voyages, les compagnies aériennes et les entreprises liées au secteur touristique.