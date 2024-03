Congo-Brazzaville: Projet « Ignié 2021-2046 » - La mise en oeuvre se poursuit

Le ministre des Zones économiques spéciales (ZES) et de la Diversification économique, Jean-Marc Thystère-Tchicaya, a eu une séance de travail avec les membres de la société Tinda energy renouvelable, le 13 mars, à Brazzaville. L'objectif étant de passer en revue l'avancement du projet « Ignié 2021-2046 ».

Au cours de la séance de travail, les deux parties ont examiné la mise en oeuvre progressive du projet d'électrification hybride et extensible via le solaire et la biomasse, « Ignié 2021-2046 ». Après avoir reçu l'autorisation d'implantation industrielle dans la ZES d'Ignié, dans le département du Pool, en novembre 2023, Tinda energy renouvelable est à pied d'oeuvre dans le processus d'exécution de ce projet censé se déployer étape par étape.

Concrètement, « Ignié 2021-2046 » favorisera la production de 65 MW d'électricité, soit 55 MW via une centrale solaire hybride et 10 MW à l'aide de la centrale biomasse. Sa mission est de contribuer annuellement à réaliser des économies de consommation de 50 000 tonnes en équivalent charbon ; à réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 125 000 tonnes et à valoriser 180 000 tonnes de déchets ménagers. « Actuellement, nous sommes sur les négociations des contrats d'achat-vente d'électricité avec les potentiels partenaires du projet Ignié 2021-2046, notamment Énergie électrique du Congo et Macefield Ventures. Après cela s'en suivra la signature du partenariat public-privé qui déterminera une date pour la phase d'expropriation et du lancement des travaux du projet », a expliqué Yannick Jutta, président directeur général de Tinda energy renouvelable.

%

Dominique Chauvel, directeur de SGI Congo, bureau chargé essentiellement du contrôle des ouvrages dans le pays, se dit confiant de l'avancement de ce projet. « On a commencé la validation des études car il faut d'abord valider les études avant de faire des travaux. Ce n'est pas nous qui faisons les études, on ne fait que donner un avis sur les études au fur et à mesure afin de s'assurer de leur fiabilité. Mais a priori, avec la volonté du gouvernement représenté par le ministre et ses collaborateurs, je pense que le projet est en bonne voie », a-t-il dit.

Cette séance de travail a également permis à la société Tinda energy renouvelable de faire une présentation de sa nouvelle structuration. En effet, Tinda energy renouvelable est issue d'un premier groupe qui était Tinda cash, spécialisé dans les transferts des fonds et autres. Mais au regard de la spécificité du projet « Ignié 2021-2046 », ses responsables ont décidé de diversifier les activités dans plusieurs secteurs tels que les énergies renouvelables.

Pour sa part, le ministère des ZES et de la Diversification économique promet de continuer à accompagner Tinda energy renouvelable dans le domaine fiscal, douanier, des impôts, dans les échanges et bien d'autres priorités afin de s'assurer d'une bonne exécution du projet « Ignié 2021-2046 ».