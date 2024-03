Congo-Kinshasa: Opérations humanitaires - Le pays reçoit la visite du représentant du bureau d'Ocha à Genève

La visite de Ramesh Rajasingham, qui est également directeur de la Division de la coordination des opérations humanitaires, alors que la situation humanitaire dans le pays demeure dramatique et complexe, permettra de répondre de manière coordonnée et efficace aux besoins de la population touchée par les conflits dans l'Est du pays, ainsi que par les chocs climatiques qui affectent le pays.

Le représentant du bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) à Genève et directeur de la Division de la coordination des opérations humanitaires, Ramesh Rajasingham, effectue, du 11 au 16 mars, une visite de travail en République démocratique du Congo (RDC). Le 11 mars, il s'est entretenu à Kinshasa avec le ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale.

Selon un communiqué de ce bureau, les discussions portent sur la gravité de la crise humanitaire et l'importance d'une collaboration franche entre le gouvernement et les partenaires humanitaires. L'objectif, à en croire cette agence, est de répondre de manière coordonnée et efficace aux besoins de la population touchée par les conflits dans l'Est du pays, ainsi que par les chocs climatiques qui l'affectent depuis plusieurs mois.

Le 12 mars, Ramesh Rajasingham devait se rendre au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. À Goma (Nord-Kivu), il devait rencontrer les autorités provinciales, les acteurs humanitaires et les organisations de la société civile impliquées dans la réponse humanitaire. Il a eu également l'occasion d'échanger avec les personnes affectées par la crise. Le directeur de la coordination de Ocha se rendra ensuite au Sud-Kivu où il rencontrera les responsables de la Monusco, les donateurs et les acteurs humanitaires. Les discussions porteront sur les dispositions pratiques à mettre en place pour garantir la continuation des opérations humanitaires, en toute sécurité et dans le respect des principes humanitaires, après le retrait de la Monusco.