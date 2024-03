Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Les jeunes de Mfilou sollicitent la création d'un lycée d'enseignement technique

La couche juvénile de l'arrondissement 7, Mfilou, réunie le 12 mars à Brazzaville, a souhaité que le gouvernement construise un lycée d'enseignement technique dans leur arrondissement, à l'issue des assises communales de la jeunesse organisées sur le thème « Politique communale inclusive et résiliente en matière de jeunesse pour un développement personnel et communal durable ».

La doléance figure dans le cahier des charges adopté après amendement avant la signature entre l'association Intello et les organisations de la jeunesse. En effet, les jeunes réclamment les meilleures conditions dans plusieurs domaines : l'éducation, le sport, la culture et l'art ainsi que dans le domaine de la formation qualifiante et de l'emploi. Ils sollicitent du gouvernement la création d'un lycée d'enseignement général, d'un lycée d'enseignement technique et la construction des murs de clôture des établissements scolaires .

Les jeunes demandent également le renforcement de la communication et de la sensibilisation en matière de santé sexuelle et de la reproduction, le renforcement et le rapprochement de la population jeune des quartiers périphériques à un système sanitaire approprié.

La création de la maison de la jeunesse, d'un parc d'attraction et de divertissement pour les enfants ainsi que des centres de formation à Mfilou font également partie de leurs doléances. De même que l'accompagnement des jeunes dans les métiers d'agronomes, l'appui des jeunes entrepreneurs et l'arrêt des recouvrements des taxes non valables par certains services.

En rappel, les assises communales ont été ouvertes par le président d'honneur de l'association Intello, Frédéric Menga, en présence des chefs de quartier. La rencontre marque la première édition en vue de donner l'opportunité aux jeunes de s'exprimer pour faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes. Elle a permis aussi de recueillir leurs attentes sur les maux qui minent cet arrondissement.

Le président de l'association Intello, Carmel Koumba, a invité les jeunes à la prise de conscience et à l'adoption d'un comportement responsable, proportionnel aux enjeux en vue de contribuer à la bonne gouvernance de leur arrondissement en particulier et du pays en général. Par ailleurs, il les a exhortés à la consolidation autour d'une association communale de la jeunesse.

Le président d'honneur de l'association Intello, Frédéric Menga, à son tour, a rappelé aux jeunes les valeurs civiques en les incitant à annoncer les messages du bien-être et de développement de l'arrondissement.