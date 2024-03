Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat - MCE plaide pour l'installation des banques d'investissement et de crédits agricoles

Installer des banques d'investissement et des crédits agricoles, c'est la demande expresse du Mouvement citoyen éclairé (MCE) adressée au président de la République, Félix Tshisekedi, afin d'impliquer la jeunesse dans le développement du pays.

Le MCE a demandé au chef de l'Etat d'installer des banques d'investissement et des banques de crédits agricoles, dans le but d'offrir à la jeunesse les moyens de se développer pleinement, de réaliser son rêve et de contribuer à la construction d'un pays plus fort et uni. C'est dans un message au premier citoyen de la nation que cette structure s'est exprimée, en se référant à son discours d'investiture, le 20 janvier dernier, au stade des Martyrs à Kinshasa, où il a évoqué le rôle de la jeunesse dans ce deuxième quinquennat de son pouvoir.

Hugues Boole, président de cette structure citoyenne, a souligné l'importance de certains domaines qui touchent la jeunesse, tels l'entrepreneuriat, moteur de la croissance économique et de la création d'emplois. Cependant, il n'existe pas de banque qui puisse accompagner les entrepreneurs dans la matérialisation de leurs projets. Raison pour laquelle il demande au chef de l'Etat d'installer des banques d'investissement et des banques de crédits agricoles.

Pourquoi ces banques ?

Les banques d'investissement, a argué le président du MCE, vont permettre la rencontre entre des initiateurs des projets et les pourvoyeurs des capitaux pour la concrétisation des projets sur la base d'accompagnement financier. En second lieu, les banques de crédits agricoles inciteront à développer le secteur primaire, en accompagnant tous ceux qui sont dans l'exploitation du sol et du sous-sol.

Hugues Boole s'est aussi appesanti sur le sol, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche et l'élevage, l'idée étant d'avoir des banques qui accompagneraient les initiateurs des projets dans leur politique. « En plaçant l'éducation, l'entrepreneuriat, le sport, la culture et les arts au coeur de notre politique de développement, nous investissons dans le capital humain du pays. Nous offrons à la jeunesse le moyen de se développer pleinement, de réaliser son rêve et de contribuer à la construction d'une RDC plus forte et unie », a indiqué Hugues Boole.