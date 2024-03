Congo-Kinshasa: Réseaux sociaux - La FBCP relève la nécessité de l'intégrité et de la responsabilité dans la diffusion d'informations

La Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP) a rappelé, dans un communiqué du 12 mars, avoir mené une enquête en son temps sur les sanctions occidentales, américaines et suisses contre certains dignitaires du régime du président Joseph Kabila Kabange, dont des officiers supérieurs de l'armée et de la police tels le général Gabriel Amisi Kumba, alias Tango Fort.

La FBCP a indiqué que dans les conclusions de son enquête indépendante menée particulièrement sur les allégations portées contre le général Gabriel Amisi Kumba, elle avait pu déceler que toutes les accusations portées contre lui n'étaient pas fondées, "étant donné qu'il n'y avait aucune preuve qui l'accablait". Aussi, dans le même ordre d'idée et animée par le même souci de la vérité, la FBCP affirme avoir aussi enquêté sur une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux impliquant ce même général. "Ce document, avons-nous souligné, suscite des préoccupations quant à sa véracité", peut-on lire dans le communiqué de la FBCP.

A l'en croire, cette vidéo, relayée abondamment dans plusieurs réseaux sociaux, est susceptible des manipulations flagrantes et porterait des accusations sans fondement. "Ces déclarations de feu le conseiller spécial du maréchal Mobutu, Honoré Ngbanda, contenues dans cette vidéo, présentent des faits inexacts et soulèvent des doutes sur l'authenticité des informations présentées. Ceci met, selon nous, en exergue la nécessité d'une analyse critique et équilibrée de ces allégations en vue de ressortir la version des faits la plus plausible", s'est convaincue la FBCP.

Elle a relevé qu'à la suite de la diffusion de cette vidéo à l'époque, des réactions musclées de certaines personnalités ont survenu, remettant en question la véracité des informations avancées dans ce document. Mais ici, a expliqué l'association, il est important de noter que feu Honoré Ngbanda s'est, par la suite, rétracté pour reconnaître que les éléments présentés dans la vidéo étaient erronées. "Par conséquent, pour se dédouaner, il avait présenté ses excuses à l'un des membres de la famille du général Gabriel Amisi Kumba, en l'occurrence le regretté Aubin Ngongo Luwowo, ancien ministre de l'Information et des Affaires foncières sous le régime Mobutu. Ceci, parce que la famille du général Gabriel Amisi Kumba avait décidé de porter plainte contre lui pour allégations mensongères contre leur père", a poursuivi la FBCP.

La Fondation a ajouté que cette reconnaissance par feu Honoré Ngbanda de ses erreurs dans ses déclarations initiales, suivie de ses excuses à la famille du général Gabriel Amisi Kumba, avait apporté une nouvelle perspective dans cette affaire. S'appuyant sur ce cas d'école, la FBCP pense que cette situation relève la nécessité de l'intégrité et de la responsabilité dans la diffusion d'informations, tout en soulignant la complexité liée à la correction d'erreurs une fois qu'elles sont identifiées. "Cette situation met aussi en exergue les défis liés à la circulation de contenus compromettants et la responsabilité inhérente à la diffusion d'informations mensongères susceptibles d'affecter la réputation des individus surtout que le Congolais cherche à punir tous les collaborateurs et les complices du M23 et le Rwanda, qui est derrière ce mouvement terroriste dans toutes ses expéditions sur le sol congolais", a conclu cette fondation conduite par Emmanuel Adu Cole.