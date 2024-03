Congo-Brazzaville: Trafic d'ivoire - Deux trafiquants condamnés à deux ans de prison ferme à Dolisie

Le Tribunal de grande instance de Dolisie, dans le département du Niari, a rendu son verdict le 8 mars sur l'affaire de deux présumés délinquants fauniques interpellés avec les pointes d'ivoire, le 24 novembre dernier, dans cette ville.

Les deux délinquants sont condamnés à deux ans de prison ferme. Gaël Ivouvou Ignoumba et Geralvain Nzetsi Bimoko sont reconnus coupables des délits de détention, circulation et commercialisation des trophées d'une espèce animale intégralement protégée par la loi au Congo, à savoir deux pointes d'ivoire, sectionnées en six morceaux, représentant un éléphant tué. Ils écopent d'une amende solidaire de 500 000 F CFA et d'un million F CFA de dommages et intérêts qu'ils verseront à l'Etat congolais. Avant ce verdict, plusieurs audiences portant sur cette affaire ont eu lieu au Tribunal de grande instance de Dolisie, au cours desquelles les deux trafiquants ont reconnu les faits qui leur ont été reprochés.

Pour rappel, l'interpellation de ces deux présumés délinquants fauniques avait été effectuée par les services de la section de recherches judiciaire de région de gendarmerie du Niari, en collaboration avec les agents de la direction départementale de l'Economie forestière de ce département avec l'appui technique du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. Le commerce illégal de produits de faune conduit à l'extinction des espèces animales sauvages à travers le monde. Le Congo, qui s'est engagé à protéger ses espèces animales en voie d'extinction, reste vigilant et sanctionne tous ceux qui entravent la loi en matière de protection de la faune sauvage.

Le travail, régulièrement accompli par les autorités dans cette lutte contre la délinquance faunique, produit des effets positifs. Le 30 janvier dernier, toujours à Dolisie, trois présumés trafiquants avaient été pris pour ces mêmes délits, à savoir la détention, la circulation et la tentative de commercialisation de deux pointes d'ivoire sectionnées en quatre morceaux, représentant un éléphant tué. La procédure judiciaire inhérente à cette affaire est pendante devant le Tribunal de grande instance de Dolisie.

L'article 27 de la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées au Congo stipule que « L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de l'administration des eaux et forêts pour les besoins de la recherche scientifique... ».