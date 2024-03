Angola: L'Angola reçoit le prix du champion régional en gestion de l'éducation sexuelle

Luanda — L'Angola a reçu mercredi le prix du champion régional en gestion de la santé sexuelle, dans la catégorie santé menstruelle dans l'enseignement primaire.

En Afrique, ce programme est mis en œuvre en Angola, au Botswana, à Eswatini, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Zambie, au Zimbabwe et au Rwanda.

La ministre angolaise de l'Éducation, Luísa Grilo, a reçu le prix, entre les mains du représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) dans le pays, Mady Biaye, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Sauvegarde de la Jeunesse (SYP, dans son acronyme en anglais).

Le programme vise à responsabiliser les adolescents et les jeunes âgés de 10 à 24 ans contre les infections sexuellement transmissibles (IST), les grossesses précoces et non désirées, les avortements à risque, les mariages immatures, la violence sexiste et les pratiques culturelles néfastes, ainsi que les normes d'égalité des sexes et comportements protecteurs.

S'adressant à la presse, la ministre Luísa Grilo a déclaré que la mise en oeuvre du programme est le résultat d'un effort conjoint avec les ministères de la Jeunesse et des Sports, de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme, des ONG et des Églises.

Elle a expliqué que l'Angola a remporté le prix pour la valeur qu'il attribue au programme et pour être le seul pays à avoir commencé à le mettre en oeuvre dans l'enseignement primaire, auprès des jeunes et des adolescents.

Le projet pilote couvre 150 écoles dans les provinces de Luanda, Cuando Cubango, Huila, Cunene, Namibe et Huambo, avec plus de 30 mille élèves.

Elle a informé que la mise en œuvre du projet était parrainée par le FNUAP, qui sera renforcé par le financement de la Banque mondiale.