Afrique: Guerre en Ukraine - Le soutien des pays africains recherché

Dans un contexte de guerre invalidante et de diminution des ressources, l'Ukraine en difficulté se lance dans une ambitieuse opération de charme auprès de l'Afrique, promettant davantage de céréales et d'investissements, l'ouverture de nouvelles ambassades et une première visite historique du président Volodymyr Zelensky.

L' Ukraine est dans une impasse face à l'invasion russe qui a coûté la vie à au moins 31 000 de ses soldats et à plus de 10 000 civils. Sur la ligne de front, à l'Est, les Russes avancent progressivement face à une armée ukrainienne épuisée, à court d'obus et d'hommes. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Maksym Subkh, représentant de l'Ukraine en Afrique et au Moyen-Orient, confirme que son pays prévoit davantage de céréales et d'investissements pour le continent, ainsi qu'une série de nouvelles ambassades, car il cherche à obtenir davantage de soutien dans sa lutte contre l'invasion russe. Il indique que son pays a déjà envoyé sept cargaisons de céréales à plusieurs pays africains et prévoit maintenant d'étendre ses livraisons au Mozambique, au Malawi, à la République démocratique du Congo (RDC) et à la Mauritanie.

L'initiative « Grain d'Ukraine »

L'initiative « Grain d'Ukraine » » a été créée par le président Zelensky, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, afin de contourner les barrières imposées au système alimentaire mondial par l'invasion et le blocus de la Russie. Maksym Subkh affirme que l'Ukraine enverra des céréales aux nécessiteux en Afrique, indépendamment de la politique. « Nous n'utiliserons jamais nos céréales comme une arme ; au contraire, la Russie le fait ». Selon le ministre ukrainien, à l'heure où l'Ukraine s'efforce de payer sa coûteuse guerre contre la Russie, elle prévoit d'ouvrir au moins neuf nouvelles ambassades au cours de l'année prochaine, notamment au Rwanda, au Mozambique, au Botswana, en RDC, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Mauritanie, en Tanzanie et au Soudan.

%

Les projets de voyage de Zelensky

Maksym Subkh indique également qu'il a invité l'Afrique du Sud à participer au sommet ukrainien sur la formule de paix qui se tiendra en Suisse prochainement. Les négociations se poursuivent quant à la liste des pays invités - y compris la Russie. Les Ukrainiens disent qu'ils ont également demandé au président Cyril Ramaphosa la possibilité d'organiser une conférence Ukraine-Afrique en Afrique du Sud.

« Nous avons également demandé à l'Afrique du Sud de recevoir le président Zelenksy et nous attendons une date. Ce sera la première visite du président Zelensky en Afrique », précise Maksym Subkh. L'Ukraine promet également d'investir dans l'agriculture sur le continent. Maksym Subkh précise que son pays peut investir dans les machines agricoles, les usines, la fabrication d'engrais, ainsi que dans d'autres projets scientifiques agricoles par le biais de coentreprises. Maksym Subkh a aussi invité les entreprises de construction sud-africaines à se rendre en Ukraine pour participer à la reconstruction de son pays déchiré par la guerre.

Interrogé sur le fait que de nombreux dirigeants sud-africains ont été formés à Moscou et entretiennent avec la Russie des liens de sympathie qui remontent au mouvement contre l'apartheid, Maksym Subkh a répondu : « De nombreux héros africains de la libération, à l'époque de l'URSS, ont été formés ici même, en Ukraine ! »