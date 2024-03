Madagascar: Infections associées aux soins, une nouvelle approche pédagogique pour la Science paramédicale à Mahajanga - Projet InfPrev4frica

Les infections associées aux soins (IAS) sont définies comme toute infection contractée dans un établissement de santé ou acquise lors d'un soin médical. Elles affectent la qualité des soins et augmentent le taux de morbidité et de mortalité à l'hôpital.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ou European Center for Desease Prevention and Control (ECDPC) a estimé qu'environ 30 % des IAS pouvaient être évitées grâce à des systèmes de surveillance, à des programmes de prévention et de contrôle de l'hygiène.

Les données scientifiques montrent que la mise en œuvre de mesures efficaces de prévention et de lutte contre les infections joue un rôle fondamental dans ce domaine et nécessite une action constante à tous les niveaux du système de santé, de la part des professionnels de la santé et des utilisateurs des services de santé.

L'enseignement supérieur représente l'un de ces niveaux, où les établissements peuvent jouer un rôle actif dans ce processus en augmentant les efforts des universités dans le domaine de sciences de la santé. Cela implique la création d'un environnement d'apprentissage stimulant, où les étudiants sont incités vers un développement de la pensée critique.

L'Université de Mahajanga par la mention Science paramédicale de la Faculté de Médecine participe activement à la mise en oeuvre du projet InfPrev4frica pendant trois ans ou « Capaciting Sub-Saharian African HEIs to educate Nursing Students for Sustainable and Innovative infection and Control practices ».

C'est un projet financé par l'Union Européenne dans le cadre du projet ERASMUS +. Il est dirigé par Escola Superior de Enfermagem de Lisboa avec les autres universités bénéficiaires notamment The Catholic University of Health and Allied Sciences, Escola Superior de Enfermagem of Coimbra, The Kilimanjaro Christian Medical University College, l'Université d'Antananarivo, l'Université de Mahajanga et l' Uniwersytet Medyczny Im Karola Marcinkowskiego W Poznaniu.

Notre Etablissement a réalisé une enquête auprès de 151 étudiants de niveau Licence en infirmier et de 42 enseignants dans la mention Science paramédicale. L'aboutissement de ce projet sera de décrire un nouveau modèle pédagogique de l'éducation des infirmiers en matière de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins, adapté à la situation de Madagascar.