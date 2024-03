Madagascar: ICT COMPETITION 8ème édition - Madagascar obtient le Grand Prix régional, et participera à la finale internationale à Shenzhen

Sans grande surprise, l'équipe malgache (piste Network) gravit les échelons encore une fois et remporte le Grand Prix régional de l'Afrique Sub-Saharienne, ce qui les place tout en haut de la liste, sur 14 pays participants. Cette victoire inscrit l'équipe officiellement à la finale internationale qui se déroulera à Shenzhen en Chine, du 22 au 25 Mai 2024.

Pour rappel, la cérémonie de remise de prix des finalistes régionaux s'est déroulée le 19 février dernier au Novotel. Honorée par la présence et la bénédiction du Ministre du Développement Numérique des Postes et de Télécommunications, Madagascar a été représentée par 3 équipes (Cloud, Network et Computing), qui ont chacune reçu un prix de 10 000 RMB, soit environ 6 250 000 ariary par équipe. La finale régionale s'est déroulée le 29 février, toute la journée, dans les locaux de Huawei Madagascar.

Tsitohaina, Njara et Naly de l'équipe Network, tous étudiants de l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo, ont préparé cette finale régionale depuis l'année dernière et sont fiers de leurs résultats. « Être tout en haut de la liste, dépassant les équipes du Kenya, Uganda, Nigeria et autres est vraiment incroyable. Nous sommes très fiers de ce résultat. Nous nous retrouvions deux à trois fois par semaine pour nous exercer et ça a vraiment taillé notre "team spirit". Nous remercions sincèrement nos enseignants ainsi que notre mentor Alan, qui était parmi les gagnants de la dernière édition pour son soutien et tous ses précieux conseils. On va redoubler d'efforts pour les travaux en lab. Nous avons toutes nos chances pour remporter le Grand prix International » s'exprime Tsitohaina.

%

ICT COMPETITION est un événement international d'échange de talents TIC développé par Huawei pour les étudiants des universités et des collèges afin de promouvoir un développement sain de l'écosystème des talents TIC et de soutenir l'intégration entre l'industrie et l'éducation.

Madagascar l'a rejoint pour la première fois en 2021 et s'est classée à la 3ème place, pour la Finale Régionale Afrique 2021-2022.

Madagascar en tant que 2ème lauréat mondial lors de la dernière édition 2022-2023, marque son empreinte parmi les meilleurs concurrents au monde et s'est bien préparé pour l'édition de cette année.

Madagascar, cette année, a eu des représentant pour 3 pistes de la compétition de pratique : Network, Cloud et Computing.