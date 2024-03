Sénégal/Gabon: Matchs amicaux Sénégal contre Gabon et Benin - Aliou Cissé annonce sa première liste post CAN

Quelques semaines après l'élimination de la CAN et la prolongation de son contrat à la tête de la sélection nationale, Aliou Cissé reprend la parole lors de sa conférence de presse prévue demain, vendredi 14 mars. Ce sera à l'occasion de la publication de la liste des joueurs convoqués dans le cadre deux prochains matchs amicaux. Le Sénégal affrontera respectivement le Gabon le 22 mars et le Bénin le 26 mars à Amiens en France.

C'est le cas de Idrissa Gana Guèye, blessé, Cheikhou Kouyaté qui manque de temps de jeu avec Nottingham Forest ou tout bonnement le défenseur Youssouf Sabaly qui, selon une information publiée par D sport, aurait mis un terme à sa carrière internationale. Dans cette voie, on avance l'arrivée dans la sélection de nouvelles têtes telles que Arouna Sangaté, le défenseur du Havre (France). Le nom du milieu de terrain du RS Berkane (Maroc) Mamadou Lamine Camara, un des artisans de la victoire des Lionceaux à la CAN U20, revient également parmi les joueurs Tout comme Amara Diouf (Génération Foot) qui a déjà été appelé en sélection A.