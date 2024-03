Sénégal: Application de la loi d'amnistie - Macky presse ses ministres

En conseil des ministres d'hier, mercredi 13 mars, le chef de l'Etat, Macky Sall, a demandé à son gouvernement de diligenter l'application de la loi portant amnistie dès sa promulgation.

Le président de la République, Macky Sall, a demandé à son gouvernement, en conseil des ministres d'hier, mercredi 13 mars, de procéder sans délais, à l'application de la loi portant amnistie dès sa promulgation, pour la consolidation de la volonté́ commune de réconciliation nationale, indispensable à l'accélération de la marche résolue du Sénégal vers l'émergence. Évoquant la consolidation de la paix et le développement durable de la région naturelle de Casamance, il a demandé au gouvernement d'accentuer le désenclavement de la région naturelle de Casamance, notamment l'accélération de la finalisation de la RN4 (route Sénoba-Ziguinchor), la réalisation d'infrastructures socioéconomiques de base (routes, pistes, écoles, structures sanitaires), dans certaines zones et d'appuyer la réinsertion sociale des populations de retour dans leurs localités.

A cet effet, le président de la République a réitéré́ ses instructions relatives à la reprise, courant mars 2024, des liaisons maritimes Dakar-Ziguinchor, ainsi que sa détermination constante à oeuvrer avec toutes les parties prenantes pour une paix définitive et un développement économique et social durable des régions administratives de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Dans ce contexte électoral, le président de la République a demandé́ au Premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et de poursuivre, dans la diligence et l'efficacité́, en rapport avec le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, la gestion cohérente et soutenable des projets sectoriels et programmes ministériels conformément au PAP III du Plan Sénégal Émergent (PSE) et aux orientations fixées.

Le Chef de l'Etat a, enfin, demandé au Premier ministre de veiller avec les membres du gouvernement au fonctionnement régulier des services publics durant la période de la campagne électorale. Poursuivant sa communication sur l'avènement du Ramadan et la veille stratégique sur les prix et la disponibilité́ des produits, le président de la République a également demandé au gouvernement, notamment au ministre en charge du Commerce et de la consommation, de veiller à l'approvisionnement correct des marchés en denrées et produits essentiels à des prix accessibles aux consommateurs. Le Chef de l'Etat a saisi l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des consommateurs, ce 15 mars, pour féliciter les personnes et associations qui travaillent aux côtés de l'Etat, afin d'améliorer la protection des consommateurs et la qualité des produits mis en consommation. Le conseil a examiné́ et adopté le projet de décret fixant les tarifs du Bus rapid transit (BRT).