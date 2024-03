Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché enregistre plus de 2,800 milliards de FCFA de transactions ce 13 mars 2024

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 13 mars 2024, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré plus de 2,800 milliards de FCFA de transactions.

La valeur de ces transactions s'est en effet établie à 2,872 milliards de FCFA contre 739,499 millions de FCFA la veille. Les investisseurs ont ainsi jeté leur dévolu principalement sur le compartiment obligataire avec une valeur transigée de 2,450 milliards de FCFA. Sur ce compartiment, ils ont opéré des transactions portant sur 300 063 obligations TPCI 5,90% 2020-2030 au prix de 8 137 FCFA l'obligation, soit une valeur totale de 2,441 milliards de FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est repliée de 7,709 milliards de FCFA avec un niveau de 7907,455 milliards de FCFA contre 7 915,164 milliards de FCFA le mardi 12 mars 2024.

Celle du marché obligataire est passée de 10 385,084 milliards de FCFA la veille à 10 382,412 milliards de FCFA ce 14 mars 2024, soit une baisse de 2,672 milliards de FCFA.

L'indice composite (indice général de la Bourse) a cédé 0,10% à 212,55 points contre 212,76 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une baisse de 0,03% à 107,02 points contre 107,05 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en progression de 0,12% à 99,03 points contre 98,91 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 6,25% à 765 FCFA), Tractafric Motors Côte d'ivoire (plus 4,40% à 1 900 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 2,56% à 2 205 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 1,82% à 5 600 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (plus 1,72% à 6 200 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BICICI Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 6 845 FCFA),SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,21% à 755 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 2,73% à 1 605 FCFA), BOA Mali (moins 2,03% à 1 450 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 5 700 FCFA).