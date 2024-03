Sénégal: Des températures élevées avec des pics dans des régions et départements du sud et sud-est

Dakar — Des températures élevées avec des pics de 43 à 44°C sont prévues dans la période du 13 au 19 mars dans les régions de Kolda, Sédhiou et les départements de Tambacounda, Salémata, et Kédougou, a-t-on appris du Comité national climat et santé (CNCS).

"Ces températures atteindront des pics de 43 à 44°C dans Kolda et Sédhiou et les départements de Tambacounda, Salémata et Kédougou", indique ce comité dans un bulletin d'alerte précoce de vagues de chaleur transmis à l'APS.

Il signale que dans les régions centre (Diourbel, Fatick et Kaolack) et les départements de Birkilane et Kaffrine "des températures élevées de l'ordre de 41 à 42°C sont prévues au cours de la même période".

Le comité ajoute qu'un risque modéré d'occurrence de vague de chaleur "est de mise" sur ces localités.

Il prévient qu'au plan sanitaire, "des coups de chaleur et un sentiment d'inconfort seront probablement ressentis au cours de cette période par les populations des régions de Thiès, Louga, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tambacounda et Matam".

Le CNCS recommande ainsi "un suivi régulier des personnes vulnérables et souffrant de pathologies chroniques (diabète, maladie rénale, HTA, affections respiratoires, etc.) vivant dans ces localités à risque".

Le bulletin d'alerte précoce de vagues de chaleur est réalisé par le CNCS, composé de spécialistes de la Direction générale de la Santé et de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).