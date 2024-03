Madagascar: Triathlon - Le club Ecta relance la compétition à Antsirabe

Redynamisation. L'unique club en règle, l'Entente club de triathlon d'Antsirabe (Ecta) veut relancer les compétitions et organisera en étroite collaboration avec l'association Triathlon Madagascar le samedi 16 mars à Antsirabe. La première compétition organisée par l'instance nationale à l'époque remonte à 2004 et la dernière date de 2021 à Toamasina. Deux élites de la discipline, Toavina Ramampiandra champion national en titre (2021) et l'expatrié de Maurice, Marius Rabenarivo sont les initiateurs de l'événement.

Ces derniers ont déjà organisé un camp d'entraînement en novembre et décembre derniers à Antsirabe. Quatre épreuves seront au programme, à savoir le triathlon à distance standard (natation 1500m, vélo VTT 40km, course à pied 10km), le duathlon longue distance (course à pied 5km, vélo 40km, course à pied 10km), et le triathlon et duathlon découverte (natation, course à pied 1,25km, vélo 10km et course à pied 2,5km). La natation se disputera dans le lac d'Andrakiba tandis que le vélo et la course à pied au tour du lac. Toavina a représenté le pays à la Tour Genève en 2022 (natation 1,5km, vélo 40km et course à pied 10km).

Marius a quant à lui participé au triathlon de longue distance à Malaise en 2019 et en Estonie en 2023 (natation 1,9km, vélo 180km et course à pied 42km). La compétition de ce week-end n'est que le début de la relance mais d'autres vont venir. «Nous envisageons prochainement d'organiser des triathlons de longue distance de genre Iron Man dans le but d'attirer des touristes sportifs» lance Marius Rabenarivo.