Madagascar: Nosy Be - Une liaison interquartiers se démarque

Le calvaire est enfin terminé pour les habitants de Nosy Be. Un nouveau sentier est en cours de finalisation dans la partie Ouest de l'île aux parfums.

Il s'agit d'une voie interquartiers attendue depuis de nombreuses années, ayant pour objectif de faciliter l'accès des différents quartiers au marché, à l'hôpital et aux écoles implantés dans cet endroit densément peuplé de la commune urbaine de Nosy Be. Comme à Ambanja, Ambilobe et Antsiranana, la ville de Nosy Be a également bénéficié d'une nouvelle route en béton armé. Cette route mesure 720 mètres de long et relie l'École Vazaha-Sakira-Ceg Andavakotoko. Elle faisait souffrir les habitants locaux depuis des années, surtout pendant la saison des pluies. Actuellement, 98 % des travaux de réhabilitation de cette route sont achevés. Ils ont déjà enchanté les villageois.

L'initiative émane du gouvernorat de la région Diana, en collaboration avec la commune urbaine de Nosy Be, en raison de l'utilisation de la subvention de 2 milliards du gouvernement central pour construire des infrastructures. Cette voie prévoit la circulation bien distincte des piétons, des cyclistes et des automobilistes du côté Est-ouest de Hell-ville. L'ensemble de l'ouvrage a la particularité de prendre en compte l'existence d'une zone humide. Elle permet, entre autres, la fluidification de la circulation dans cette zone et évite le passage des véhicules dans les rues étroites du centre-ville.

Par ailleurs, on estime également que l'achèvement de cette voie rénovée résoudra le problème de gestion du trafic dans la ville de Nosy Be, car les voitures venant du côté Nord, comme celles venant de Dzamandzar, Ambatoloaka, Dar-es-Salam, pourront directement emprunter cette route, au lieu de passer par la route du Château d'eau qui est la seule axe principale de Nosy Be et ne correspond plus à l'augmentation du nombre incessant des véhicules dans la ville. En outre, cette voie facilitera la circulation des ambulances ou ceux qui accompagnent les patients à l'hôpital. Ils n'ont plus besoin de faire un long chemin jusqu'au cimetière.

Pierre à l'édifice

Désormais, les élèves du quartier, en particulier ceux de la fameuse «École Vazaha» et le CEG Andavakotoko, ne connaîtront plus de difficultés, car avant, ils se jetaient dans la boue lorsqu'ils prenaient la route vers l'école. Pareillement pour les enseignants qui devaient enlever leurs chaussures sur le chemin. Les populations locales ont apprécié cette nouvelle pierre à l'édifice de l'aménagement de leur territoire. Elles ont donc remercié le gouvernement et le gouverneur Taciano Rakotomanga, qui s'est rendu sur le terrain avec ses proches collaborateurs et les responsables de l'entreprise pour constater de visu la réalisation et la qualité attendue. Le gouverneur leur a promis que cette route sera inaugurée prochainement, tout en prenant en compte leur doléance concernant l'installation des éclairages publics le long de cette route.

«L'infrastructure achevée témoigne du travail du gouvernement. Nous continuons ainsi à renforcer les idéaux fixés par le président Andry Rajoelina, selon lesquels aucun district ou municipalité n'est oublié. Tous les districts ont reçu leur part, mais cette fois-ci c'est la part de Nosy Be», a déclaré le gouverneur Taciano Rakotomanga.