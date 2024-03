Madagascar: Disparition - Un adieu émouvant au bassiste Mikakely

Hier, Mikakely a été inhumé à Manandriana Avaradrano, laissant un vide immense dans sa famille et particulièrement parmi ses amis artistes, car Mikakely était un maestro de la guitare basse.

Une légende nous a quittés », souligne l'artiste Princio. La disparition de Brice Mick Angelo Raoel laisse un grand vide dans sa famille, Mikakely étant le pilier de celle-ci. Lors de ses funérailles à Manandriana Avaradrano, ses amis artistes ainsi que son fils aîné, Kevin Raoel, en jouant de la batterie, ont animé les adieux à Mikakely, respectant ainsi sa dernière volonté de ne pas attrister les gens lors de son décès. Une atmosphère de recueillement et de respect a enveloppé la petite cour de sa maison, où une prière émouvante a été prononcée avant qu'il ne soit accompagné vers son dernier repos.

Dans un geste de profonde symbolique, sa famille, ses amis et ses proches, avec sa dépouille en tête, se sont dirigés vers l'église Ecar Saint Alexandre Ambohimena Ambatofotsy, là où Mikakely a reçu son baptême, à environ 2 km de sa maison. La douleur de sa femme, qui s'est battue sans relâche pendant deux mois pour obtenir l'aide nécessaire à son hospitalisation et son opération était palpable. Se retrouvant seule avec ses enfants, elle a ressenti le poids immense de l'absence de Mikakely, se remémorant leurs 25 années de vie commune. L'entrée dans l'église a été un moment poignant, marqué par les larmes de la veuve et le soutien indéfectible de leurs amis artistes, dont Samoëla, Princio, le groupe Zay, Bodo, Lily, Voary et bien d'autres.

Encouragement

Avant le début de la messe, malgré sa bravoure pendant le traitement hospitalier, la femme de Mikakely, Hanta Raoel, a succombé à l'émotion et a perdu connaissance, submergée par la tristesse. Malgré cet épisode déchirant, la messe en l'honneur de Mikakely a continué avec les paroles d'encouragement du prêtre, offrant un soutien spirituel à la famille endeuillée ainsi qu'exhortant la famille et les amis à accepter son départ comme une transition vers l'éternité. « Ce n'est pas un adieu éternel, mais un au revoir, car notre vie est conditionnée par le temps et l'espace, tout comme celle de Mikakely », déclare le prêtre.

En clôture de la messe, le choeur Taninketsa, de cette église, dirigé par Mikakely depuis 2015, a interprété sa chanson favorite, « Ray o, mahatalanjona, Endrey ny asanao ry Ray ». Mikakely a ensuite été inhumé à Manandriana, près de sa maison, pour y reposer éternellement. Au-delà de sa mort, ses enfants perpétueront son héritage musical. « La musique que notre père nous a transmise ne s'est pas éteinte avec lui. Il nous a confié la mission de perpétuer son oeuvre, et nous avons acquis la maîtrise de ses instruments de manière autodidacte, tout comme lui », conclut son fils Kevin Raoel.