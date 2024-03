Afrique: Judo / Jeux africains - Laura Rasoanaivo brille en or

La championne d'Afrique des seniors et juniors chez les -70 kg, Laura Aina Razafy Rasoanaivo, confirme sa suprématie sur le continent. Elle a remporté l'or des Jeux africains d'Accra, hier.

La judokate du JC Saint-Michel ne cesse de briller sur la scène internationale. Après avoir réalisé un parcours sans faute de trois victoires en autant de combats, Laura Aina Razafy Rasoanaivo ajoute une médaille d'or de plus à son palmarès, ravie aux XIIIes Jeux africains d'Accra. Numéro un mondiale des juniors dans la catégorie des -70 kg, elle a dernièrement arraché le métal précieux lors des Jeux de la Francophonie et des Jeux des Îles, en plus des titres de championne d'Afrique des seniors et juniors de la saison 2023, sans parler des nombreux sacres en Open d'Afrique. En quête du ticket olympique, Laura est sur la bonne voie.

De plus en plus impressionnante, elle a battu hier soir en finale par ippon en seulement 1 minute et 35 secondes la Camerounaise Zita Ornella Biami au gymnase de Ga-Mashie dans la capitale ghanéenne. Exemptée du premier tour, elle s'est imposée par wazari en demi-finales contre la Tunisienne Maram Jmour, après avoir écarté par ippon en quarts de finale l'Égyptienne Farida Magdy Abouclazayem Ahmed.

Une autre judokate de la Grande Île a également brillé mardi en remportant la médaille de bronze dans la catégorie des -48 kg féminin.

Dernière journée

Natacha Ralevazaha Razafindrakalo a battu en finale pour la médaille de bronze l'Égyptienne Noura Ahmed Hamed Soliman Salem après sa victoire par ippon en repêchage contre la Botswanaise Botho Babutsi. Natacha a éliminé au premier tour, l'équivalent des seizièmes de finale, la Burundaise Alimata Saadia Sanfo. Elle s'est ensuite inclinée devant la Tunisienne Oumaima Bedioui mais a eu encore la chance de se rattraper au repêchage.

Les garçons ont tous été éliminés dès le premier tour. Le médaillé de bronze junior au sommet continental en 2022, Lova Mahaisoa Randrianasolo, n'a pas fait le poids face à Fernando Rodrigo aux seizièmes de finale des -73 kg. Fetra Ranaivoarisoa chez les -81 kg a été renversé de son côté par le Nigérian Abdullahi Ibrahim dès son premier combat de la phase de poule C. Et mardi, Angelo Rakotonandrasana s'est plié d'entrée devant le Botswanais Tumiso Phuthego. La troisième et dernière judokate malgache en lice aux Jeux africains montera sur le tatami ce jeudi, dernière journée de la compétition pour le judo. Elle affrontera au premier tour la Tunisienne Akkab Arij.