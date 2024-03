Madagascar: Destination Madagascar - Promotion du tourisme malgache dans la région orientale

Madagascar met en lumière son tourisme à l'international lors du HOLIDAY & SPA International Tourism Fair. La Grande île renforce ainsi sa visibilité en Europe de l'Est.

Madagascar bénéficie du statut de pays partenaire au HOLIDAY & SPA International Tourism Fair, qui se tient à Sofia du début de la semaine jusqu'à vendredi. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, soutenu par l'Office national du tourisme de Madagascar, a facilité la participation de la Grande Île à cet événement, marquant sa 40e édition cette année.

Le HOLIDAY & SPA International Tourism Fair est un événement majeur dans le domaine du tourisme en Bulgarie. La présence de Madagascar renforce sa visibilité dans toute l'Europe de l'Est, notamment suite au premier vol charter reliant Nosy Be à Sofia le 25 novembre 2023, opéré par Bulgaria Air. Depuis 2019, Madagascar a mis en oeuvre des initiatives stratégiques visant à renforcer sa présence sur ce marché, notamment à travers des roadshows et des éductours avec les professionnels du tourisme. Ces efforts ont entraîné une croissance significative du nombre de touristes en provenance d'Europe de l'Est vers Madagascar, passant de 6 472 en 2019 à 19 440 en 2023, soit près du triple.

D'autres rendez-vous

Ce salon, qui offre une plateforme pour les échanges B2B et B2C, offre à Madagascar l'opportunité de promouvoir ses attractions touristiques et de vendre directement ses produits au public bulgare grâce aux tour-opérateurs émetteurs présents aux côtés de l'ONTM. De plus, une compagnie aérienne desservant la destination depuis l'Europe de l'Est est également représentée parmi les co-exposants au stand de Madagascar.

La présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Joël Randriamandranto, ainsi que du Consul honoraire de Bulgarie à Madagascar, a renforcé la délégation malgache présente à cet événement. D'autres rendez-vous nationaux et internationaux sont attendus dans les semaines à venir.