Tunisie: Regards sur la LIGUE 1 - Hamdi Laâbidi a-t-il perdu son football ?

Si l'on rembobine, l'on se rappelle cette tête plongeante face à l'EST, ce retourné acrobatique contre l'USBG et cet enchaînement coup du sombrero et placé limpide qui vient se loger dans les filets du CSS. Du grand art mais qu'en reste-t-il ?

Hamdi Laâbidi, flèche clubiste de 21 ans, a exprimé son dépit à ses employeurs récemment, et ce, en raison du traitement subi depuis quelque temps déjà. En clair, Hamdi Laâbidi s'interroge sur les raisons qui l'ont poussé à faire banquette depuis la fin de mission de Saïd Saïbi jusqu'à nos jours, soit l'intronisation de Mondher Kbaïer. Alors qu'il était le détonateur clubiste lors de nombreux matchs de la saison écoulée, le joueur a fini par quelque peu tomber dans l'anonymat, cirant le banc la plupart du temps. La concurrence de Eduwo, Srarfi et Meziani a peut-être accéléré le changement de statut du joueur, devenu une option.

Mais cependant, l'on ne peut éviter de se demander pourquoi un talent pareil, international la saison passée, n'arrive pas à tracer son sillon actuellement au Club Africain? Et dire que si l'on rembobine quelque peu, l'on se rappelle de cette tête plongeante face à l'EST, ce retourné acrobatique contre l'USBG et cet enchaînement coup du sombrero et placé limpide qui vient se loger dans les filets du CSS. Du grand art, mais qu'en reste-t-il ? Le joueur a-t-il perdu son football ? Un fait est certain. A Sfax, récemment, «Hamdigoal» a eu un accrochage verbal avec un supporter, puis n'a pas été convoqué face à l'USM. Bref, Hamdi Laâbidi est dans le dur, les tenants clubistes doivent impérativement le recadrer et le staff technique doit lui tendre la main, autrement il risque de s'enliser...

L'USM sur Diarra

Aboubacar Diarra dit "Flo" est convoité par l'équipe du Ribat, quoique du beau monde concentre aussi son attention sur le joueur. Avant-centre international malien, Aboubacar Diarra, sociétaire d'Al Madina de Tripoli, est donc sous les radars de l'US Monastirienne qui voudrait lui faire signer un précontrat. Le buteur de 29 ans, athlétique et longiligne, est aussi dans les pensées de l'Olympique Béjaïa et d'Ahly Benghazi, même si les Bleus insistent toujours pour l'engager. Autre club qui pourrait refroidir le projet de l'USM, Al Shabab Dubaï a aussi des visées sur l'ancien joueur de l'US Kita. Auteur de quatre buts en huit matchs disputés avec Al Madina, Diarra pourrait concentrer les regards d'autres clubs d'ici l'été.

La coupe est pleine pour l'USBG

Une série noire de quatre matches sans victoire a sorti les tenants de l'USBG de leur réserve. Accrochés par l'UST dans leur fief et défaits par le CAB, l'ESM et l'OB, les «Jaunes et Noir» ont pointé un doigt accusateur vers la DNA, incriminée comme source de leurs déboires. En effet, récemment, l'USBG a pesté contre Walid Mansri, arbitre du match face à l'OB. Et après la colère, les responsables du club ont dégainé un communiqué pour pointer du doigt plusieurs décisions arbitraires ces derniers temps dans le cadre du play-out.

L'USBG affirme que le club ne peut que déplorer cette succession de décisions arbitrales erronées en sa défaveur depuis quelques semaines, exprimant une certaine frustration au sujet de l'arbitrage sur fond de sentiment d'injustice. Bref, l'USBG a exprimé son courroux et réclame un arbitrage étranger à l'avenir. Enfin, le bureau de Ben Guerdane demande également à ce que tous ses matches soient retransmis par la télévision tunisienne. Au classement, l'USBG est avant-dernier du play-out après six journées disputées.