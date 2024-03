Tunisie: Services immobiliers - Une nouvelle agence à Kairouan

Pour pouvoir louer, acheter ou vendre un terrain, une maison, une villa ou un appartement, les citoyens avisés ont souvent recours aux agences immobilières qui jouent le rôle d'intermédiaire légal entre le vendeur et l'acheteur.

La plupart des Kairouanais rêvent de posséder une maison individuelle ou un appartement.

Ce désir coïncide avec les objets sociaux de l'Etat, notamment la politique des pouvoirs publics visant une amélioration de l'offre immobilière, en particulier concernant les catégories économiquement faibles. C'est pourquoi beaucoup d'aides sociales sont consacrées aux personnes désireuses d'améliorer l'état de leurs logements vétustes.

Par ailleurs, tous les salariés, dont les ressources sont insuffisantes pour pouvoir construire un logement décent, ont recours à la location de maisons individuelles ou d'appartements.

Rappelons que la protection des locataires a été améliorée à plusieurs reprises sur le plan législatif. Ainsi, ils ne craignent plus les loyers prohibitifs, ni d'être expulsés du jour au lendemain sans un préavis.

Et afin d'encourager les propriétaires à exploiter leurs biens immobiliers, conformément aux besoins et d'inciter les investisseurs privés à construire de nouveaux logements, l'Etat a apporté de nouvelles modifications au droit de bail.

Les loyers devront ainsi être déterminés plus largement par le principe de l'offre et de la demande.

Leader de l'intermédiation immobilière

Rappelons dans ce contexte que le groupe Tecnocasa est un réseau d'intermédiaires immobilières en franchise auquel s'ajoute également un réseau d'intermédiation financière, dont la première agence a vu le jour en 1979 à Milan (Italie) et a été, alors, une grande innovation pour le secteur.

Aujourd'hui, le groupe compte plus de 4.000 agences immobilières dans le monde (14.000 collaborateurs) et 60 agences immobilières en Tunisie basées dans le Grand-Tunis, à Nabeul, à Sousse, à Monastir, à Mahdia, à Sfax et à Kairouan.

Et c'est en cette journée du 7 mars dernier qu'une nouvelle agence a ouvert ses portes à Kairouan-Nord, dans un vaste local hyper-équipé, aéré et accueillant, et ce, en présence d'un staff composé de son directeur en Tunisie, M. Walid Zahag, 8 jeunes dynamiques, l'affilié du groupe Tecnocasa à Kairouan, M. Montassar Chouchen, représentants d'autres agences du même groupe, ainsi que beaucoup de clients fidèles à l'enseigne.

Et lors d'une sympathique réception haute en couleur, embellie par les tenues très glamour des participants, Montassar Chouchen, 32 ans, a rappelé dans son allocution que l'inauguration de cette nouvelle agence de Kairouan confirme une fois de plus la réussite de son modèle de développement unique, centré sur les jeunes entrepreneurs : «En outre, je tiens à rappeler l'importance du potentiel du gouvernorat de Kairouan, notamment en raison du développement urbain remarquable, en parallèle avec la croissance notable du secteur industriel comptant plus de 120 entreprises, ainsi que la présence de pôles universitaires et de formation qui accueillent plus de 140.000 étudiants».

Quant à M. Zahag, directeur général de cette agence en Tunisie depuis 2009, il a exprimé sa fierté de l'ouverture de la première agence dans une ville de l'intérieur de la Tunisie : «En fait, cette ouverture s'inscrit dans une démarche de proximité et marque la volonté de notre groupe de se rapprocher davantage de ses clients», s'enorgueillit-il.