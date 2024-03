Tunisie: Université Ezzitouna / Livre «La réforme dans la pensée de Mohamed Ikbal et cheikh Fadhel Ben Achour» - Le commun et le différent !

La journée d'étude organisée en mars 2023, à la même université, intitulée «la réforme dans la pensée de Mohamed Ikbal et cheikh Fadhel Ben Achour : le commun et le différent», a fait, elle-même, l'objet d'un livre qui vient d'être sorti, portant le même titre que l'événement en question.

La collaboration entre l'Université Ezzitouna et l'ambassade du Pakistan en Tunisie en matière de théologie et d'anthropologie ne date pas d'aujourd'hui. Combien de rencontres de réflexions et de symposiums de haut niveau y ont eu lieu conjointement, ces toutes dernières années. De quoi ranimer l'amphi de l'université, avec, en toile de fond, des questionnements scientifiques et des analyses poussées dans un esprit critique du phénomène religieux et de culte.

Convergences et divergences

Ainsi, ces regards croisés entre l'Orient et l'Occident ont cultivé une certaine convergence d'idées et de position quant à la manière d'aborder l'histoire des deux nations tunisienne et pakistanaise, soulignant, tout de même, une légère divergence sur des questions d'intérêt commun. D'autant plus que les deux pays partagent la même expérience de la libération nationale, sous le joug de la colonisation. Une époque où la superposition des crises sociétales et les vicissitudes du siècle dernier ont fait que la renaissance semblait, alors, une réelle exigence.

Et que l'impératif de procéder, à tout bout de champ, à l'oeuvre réformiste s'avère aussi de mise. Du reste, il était opportun de changer les paradigmes de réflexion et de penser autrement la révolution intellectuelle humaine. En effet, le débat scientifique quasi-annuel instauré, régulièrement, dans l'enceinte de l'Université Ezzitouna, puise dans un esprit théologique aussi moderniste. En quoi consiste, alors, la fameuse théorie réformiste qu'avaient adoptée, par analogie, nos deux illustres figures Mohamed Fadhel Ben Achour en Tunisie et Mohamed Ikbal au Pakistan. Soit deux ulémas d'exception et penseurs imposants, auxquels l'on doit, ce alors, beaucoup.

Leur quête identitaire a dû s'inspirer du saint Coran, en tant que source d'exégèse et de réconciliation religieuse universelle. Soit un mode de vie et une manière évoluée de penser et d'interpréter, dans la logique du commun et de différence. Ceci étant, la journée d'étude organisée en mars 2023, à la même université, intitulée «la réforme dans la pensée de Ikbal et cheikh Fadhel Ben Achour : le commun et le différent», a fait, elle-même, l'objet d'un livre qui vient d'être sorti, portant le même titre que l'événement précité.

Ainsi, ce livre, de 156 pages, en langue arabe, est, textuellement, un recueil exhaustif relatant l'ensemble des interventions, conférences et communications rapportées au cours de ladite journée-référence. Cette nouvelle publication a été éditée à l'initiative de l'Université concernée, en collaboration avec l'ambassade du Pakistan en Tunisie, sous la supervision de Dr Mohamed Larbi Bouaziz , président de la commission scientifique de la journée d'étude à Ezzitouna. La cérémonie de présentation de ce livre s'est déroulée, la semaine dernière, dans les locaux de cette université, en présence de son doyen Abdellatif Bouazizi, l'ambassadeur du Pakistan à Tunis, M. Javed Ahmed Umrani, ainsi qu'un parterre d'enseignants, d'étudiants et d'autres invités.

Contenu riche en enseignements

Allocutions et discours majestueux à l'appui, le contenu du livre s'étale sur une lecture comparative des approches du renouveau de la pensée religieuse et la modernisation des sociétés islamiques. Ikbal et Ben Achour en étaient, alors, deux leaders précurseurs. Ils avaient présidé à l'instauration d'une autre vision du monde, à une meilleure perception d'un Islam modéré et ouvert sur son univers. En fait, Mohamed Fadhel Ben Achour fut reconnu comme un grand penseur doublé d'un homme d'action.

Et il restera dans l'histoire comme l'un des rénovateurs de la pensée islamique au XXe siècle, ayant à son actif nombre d'écrits et d'ouvrages sur la question dont «Le mouvement littéraire et intellectuel en Tunisie». Premier mufti de la république, jusqu'à sa mort en 1970, ce théologien érudit était aussi syndicaliste co-fondateur de l'Ugtt et un fin politicien que Bourguiba avait qualifié de «personnalité qui compte le plus dans le clan des religieux». Il était une véritable tête pensante qui n'avait pas réduit le texte coranique à sa plus simple expression. Grand philosophe et poète engagé, venant de l'Orient, Ikbal était, de son côté, un fervent défenseur des causes de la Omma.

«L'avenir des Arabes est tributaire de l'Islam, et par conséquent il faut resserrer les rangs pour unir tous les musulmans », avait, toujours, dit Mohamed Ikbal. D'ailleurs, S.E Javed Ahmed Umrani, ambassadeur du Pakistan à Tunis, a tenu, dans son mot d'ouverture, à rendre hommage à ces deux réformateurs d'exception. Pour lui, la publication d'un tel ouvrage dénote l'intérêt tout particulier que porte l'Université Ezzitouna aux ulémas et aux hommes de culte.

C'est aussi, à ses dires, une illustration manifeste d'une coopération bilatérale fructueuse dont les bases sont déjà jetées entre l'université et l'ambassade. Somme toute, ce nouveau-né scientifique ne serait qu'un début encourageant d'une collaboration académique visant à servir les intérêts des deux pays frères et faire connaître davantage les préceptes de l'islam, au service de la paix et de l'humanité.