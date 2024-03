Ile Maurice: Haltérophilie - Ketty Lent s'offre le triplé en or

On s'y attendait un peu. Dominatrice sur la scène africaine depuis quelques années, Ketty Lent a montré son plein potentiel ce mercredi 13 mars au Jeux d'Afrique. Elle a décroché trois médailles d'or dans la catégorie des moins de 76 kg au terme d'un concours parfaitement maîtrisé. Durant sa prestation, elle a arraché une barre à 91 kg avant de réaliser 106 kg à l'épaulé-jeté. Son total olympique s'élève à 197 kg.

Au terme de sa compétition, Ketty Lent n'a pas manqué de remercier ceux et celles qui ont rendu ce sacre possible. «C'est beaucoup d'émotions. Je me suis entraînée très dur pour obtenir ce résultat. J'étais un peu souffrante mais je suis restée confiante. Je remercie le coach Ravi Bhollah qui nous a accompagnés et les autres entraîneurs Gino Soupprayen et le DTN. J'ai aussi une pensée pour les membres de ma famille et mes amis qui m'ont beaucoup encouragée. Je remercie également le ministère des Sports, la SBM et la fédération. Leur soutien a été important», a confié l'haltérophile.

Le total de médailles récoltées par l'haltérophilie mauricienne à ces Jeux est de six jusqu'ici. En ouverture du tournoi, la Rodriguaise Sheridane Pasnin avait récolté une médaille d'or à l'arraché avec 64 kg. Elle était en lice chez les -49 kg. Willem Emile était, lui, en action chez les moins de 55 kg. Il a réalisé 91 kg à l'arraché et 112 kg à l'épaulé-jeté pour un total olympique de 203 kg. Sa performance à l'arraché lui a permis d'obtenir une médaille d'argent. Quant à Seforah Lent, elle s'est distinguée chez les moins de 64 kg en remportant la médaille de bronze à l'arraché avec une performance de 80 kg.