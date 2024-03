Ethiopie: Le Centre de réadaptation et de développement des compétences des femmes s'est ouvert aujourd'hui - Maire Adanech Abebe.

<strong>Addis Abeba, le — La maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a annoncé que le centre de réadaptation et de développement des compétences des femmes, situé sur une superficie de 100 000 mètres carrés, sera ouvert au service.

La maire a mentionné sur sa page de réseau social que le centre accueille principalement des femmes engagées dans le commerce du sexe et leur fournit un soutien professionnel et psychologique, un encadrement et une formation afin qu'elles puissent être employées.

Il a également déclaré que le centre a la capacité de former 10 000 femmes en un seul cycle.

On dit qu'en plus du soutien psychologique que les jeunes femmes recevront pendant leur séjour au centre, elles recevront une formation en beauté, en agriculture urbaine, en préparation alimentaire, en embellissement urbain et en informatique.

Il a également noté que nous les rendrons employables en leur fournissant une formation suffisante dans les domaines du tutorat, de l'hôtellerie, de la coiffure, de l'électricité et de la poterie, de la menuiserie, de la couture et d'autres domaines professionnels.

Le centre aurait des dortoirs confortables, une bibliothèque, un gymnase de sport intérieur, des salles à manger confortables, une cuisine moderne et un centre médical moderne organisé comme un hôpital de premier niveau.