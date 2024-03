Ile Maurice: L'affaire du téléphone retrouvé sur un gardien pas signalée

Un gardien de l'unité de la Prison Security Squad du pénitencier de Melrose a été pris dans les filets la semaine dernière dans la salle de fouille par ses collègues. Il avait en sa possession un téléphone portable miniature de marque Nokia qu'il avait dissimulé et tenté d'introduire clandestinement à la prison. Un haut gradé de la prison a été informé de cette découverte, mais une décision a été prise de ne pas référer l'affaire à la police, comme cela aurait dû être le cas. En l'autorisant à partir, l'administration de la prison a créé un précédent néfaste, nous explique une source.

Selon des informations recueillies, le haut gradé aurait lui-même reçu des ordres de ne pas référer cette affaire à la police. Mais cette décision n'est pas du goût des collègues du gardien. Ce dernier, un habitant de l'Est, serait protégé pour avoir organisé, à plusieurs reprises, des sorties en mer pour des hauts gradés de la prison. Son nom avait également été cité, il y a quelques années, alors qu'il était affecté à la prison centrale de Beau-Bassin. Il était soupçonné d'avoir introduit un téléphone portable miniature en le plaçant dans un inhalateur médical. C'est après cette découverte qu'il a été muté à Melrose.

Il y a quelque temps, il avait également été pris en flagrant délit de possession de plusieurs cubes d'épices destinés à un baron très connu incarcéré à Melrose. Ces cubes sont utilisés par les détenus pour donner plus de saveur aux repas carcéraux.

Selon une source de la prison, l'affaire n'a pas été référée à la police car le téléphone appartiendrait au gardien et il s'apprêtait à rencontrer le médecin de la prison. Nous avons également sollicité un haut gradé de la prison. Ce dernier explique qu'il s'agit d'une routine. «Le gardien se rendait chez le médecin de la prison et il a déclaré ses effets personnels. Il n'a pas été fouillé. Mais il a demandé à garder ses affaires dans un des casiers destinés aux visiteurs et aux ONG, et on lui a refusé l'accès. Il a donc été obligé de les garder dans son casier qui se trouve à l'extérieur et de revenir pour rencontrer le médecin.»