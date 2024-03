Maroc: Brahim Diaz convoqué par Walid Regragui pour les matchs amicaux de mars

Le coach marocain Walid Regragui a dévoilé une liste de 24 joueurs retenus pour les matchs amicaux contre l'Angola (22 mars) et la Mauritanie (26 mars) à Agadir. Brahim Diaz, élu joueur du mois de février au Real Madrid, est la grande nouveauté de cet effectif largement renouvelé.

Malgré une élimination précoce lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, le sélectionneur des Lions de l'Atlas Walid Regragui est resté en place. Aujourd'hui, il semble repartir à zéro puisqu'il a largement renouvelé son groupe pour la trêve internationale. Environ 10 joueurs présents à San Pedro en janvier dernier ne sont pas sur la liste. Exit le capitaine Romain Saiss. Tout comme Selim Amallah, Amine Harit, Yunis Abdelhamid, ou encore de Yahya Attiat Allah. On ne trouve pas non plus les noms de Noussair Mazraoui, Ismael Saibari et Sofiane Boufal, ces trois-là sont blessés.

Nouveauté chez les Lions : l'arrivée de Brahim Diaz, élu joueur du mois de février au Real Madrid. Son jeune coéquipier à Madrid, Youssef Lekhedim, est aussi dans la liste. Autre nouvelles arrivées, le Monégasque Eliesse Ben Seghir, et l'ailier de Villareal, Ilias Akhomach.

On notera le retour Soufiane Rahimi, qui n'avait plus été appelé depuis plus d'une année. Rahimi continue de briller avec Al Ain aux Émirats arabes unis. Le Lion de l'Atlas a marqué un doublé, lundi 11 mars, contre Al Nasr de Cristiano Ronaldo, lors du quart de finale retour de la Ligue des champions asiatique.

Hakim Ziyech, Yassine Bounou, Nayef Aguerd, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat ou encore Youssef En-Nesyri font bien partie de cette liste chamboulée.

Gardiens de but : Yassine Bounou, Munir El Kajoui, El Mehdi Benabid

Défenseurs : Nayef Aguerd, Abdelkabir Abqar, Achraf Dari, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Mohamed Chibi, Yahya Attiat Allah, Youssef Lekhedim

Milieu : Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Brahim Diaz, Bilal El Khannouss, Amir Richardson, Azzedine Ounahi

Attaquants : Hakim Ziyech, Ilias Akhomach, Ayoub El Kaabi, Youssef En-Nesyri, Soufiane Rahimi, Amine Adli, Eliesse Ben Seghir