Angola: La Chine et le pays évaluent les opportunités d'affaires dans le secteur agricole

Pékin — La ville de Pékin a accueilli mercredi la réunion préparatoire du Forum d'affaires Angola-Chine, qui a évalué, entre autres questions, les opportunités d'investissement dans le secteur agricole.

Le Forum d'affaires est l'un des points à l'ordre du jour de la visite du Président angolais, João Lourenço, en République populaire de Chine, qui débute officiellement vendredi, en vue de renforcer la coopération bilatérale et stratégique.

La réunion préparatoire a servi à aligner les points stratégiques de coopération dans le secteur agricole, et a réuni des investisseurs et des techniciens des deux États, certains d'entre eux ayant déjà des investissements concrets en Angola.

A l'occasion, le président de la Chambre de Commerce Angola-Chine, Luís Cupenala, a déclaré que les deux pays devraient tourner leur attention vers d'autres marchés et secteurs, comme l'agriculture, où des investissements importants sont nécessaires.

Il a mentionné que l'un des moments clés de cette visite d'État du Président de la République, João Lourenço, sera la signature du protocole entre les deux gouvernements dans le secteur agricole.

D'autre part, le président du Conseil d'administration de l'Agence d'investissement privé et de promotion des exportations (AIPX), Arlindo Rangel, a déclaré que la sécurité alimentaire est l'une des priorités de la diplomatie économique.

Il a souligné que le Chef de l'État angolais est le plus grand promoteur d'attirer des investissements pour l'Angola, et par conséquent "il est nécessaire de faire un virage et de commencer à dire au monde, en particulier à la Chine, que l'Angola entend accorder une grande attention à la sécurité alimentaire".

L'agriculture et la sécurité alimentaire sont des priorités absolues

L'Angola et la Chine sont des partenaires stratégiques, avec des relations politico-diplomatiques et de coopération qui connaissent des progrès notables depuis 2000.

Ces dernières années, leur partenariat s'est étendu à divers domaines autres que le pétrole, ce qui a attiré plusieurs investisseurs chinois vers les zones d'exploitation agricole.

Pour dynamiser le secteur agricole, le gouvernement angolais a lancé, en 2022, le plan de développement du blé, du riz, du soja et du maïs, appelé « Planagrão », qui prévoit de produire, à partir de 2027, six millions de tonnes de céréales par an.

Le plan sera initialement mis en oeuvre dans les provinces de Moxico, Lunda-Norte, Lunda-Sul et Cuando-Cubango, sur une superficie de deux millions d'hectares, avec un coût global estimé à 1,6 milliard de kwanzas.

L'Exécutif angolais estime que l'Angola a besoin de produire près de 10 millions de céréales pour nourrir une population estimée à 32 millions habitants.

Les provinces choisies ont leurs propres caractéristiques et conditions climatiques adaptées à la mise en oeuvre du Planagrão.

Le Plan national de promotion de la production céréalière prévoit un investissement annuel moyen d'environ 670 millions de dollars pour la production de blé, de riz, de soja et de maïs, et d'environ 471 millions de dollars par an pour la construction et la réhabilitation des infrastructures d'appui au secteur productif et social.