Afrique Australe: L'Angola discute des préparatifs de la réunion sur les femmes de la SADC

Luanda — La ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a tenu mercredi, à New York, une réunion avec ses homologues de la SADC, pour discuter des préparatifs de la prochaine réunion des ministres responsables des questions du genre et de la femme de cette organisation régionale, qui aura lieu à Luanda, en juin de cette année.

Lors de la réunion, qui s'est déroulée au siège de la Mission Permanente de l'Angola, les responsables présentes ont profité de l'occasion pour discuter de l'ordre du jour de la 68ème Session de la Commission de la Condition de la Femme (CSW68), qui se déroule depuis le 11 mars 2024, au siège des Nations Unies, à New York.

A l'occasion, les ministres ont échangé des informations et des expériences sur les programmes de promotion de l'égalité des genres qui sont mis en oeuvre dans leurs pays respectifs, pour construire une société plus juste, équitable et inclusive, notamment à travers des initiatives visant à encourager la formation et le leadership féminin et à lutter contre la violence basée sur le genre.

La ministre Ana Paula do Sacramento Neto s'est penché sur les programmes de l'exécutif angolais visant à promouvoir l'équité et l'égalité de genre, à travers des actions de formation et d'autonomisation des femmes dans les domaines les plus variés.

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, elle a mis en avant le programme de transferts sociaux monétaires, baptisé « Kwenda ».

%

La gouvernante angolaise a partagé avec ses homologues de la SADC l'expérience de l'Angola dans la lutte contre la violence basée sur le genre, qui dispose d'un centre de référence pour aider les victimes, avec une ligne téléphonique dénommée SOS - Violence Domestique, liée au Centre intégré de sécurité publique de la Police nationale.

Les Chefs d'État et de gouvernement ont adopté le Protocole de la SADC sur le genre et le développement pour promouvoir l'autonomisation des femmes, éliminer la discrimination et parvenir à l'égalité et à l'équité entre les sexes à travers l'élaboration et la mise en oeuvre de législations, de politiques, de programmes et de projets qui répondent aux besoins de genre.