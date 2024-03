Angola: L'autonomisation économique et sociale des femmes est une priorité - dit Alcina Kindanda

Luanda — La promotion de l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles et la lutte contre la violence basée sur le genre constituent les principaux défis du Ministère de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme (MASFAMU), a déclaré mercredi, à Luanda, le secrétaire d'État État d'Alcina Lopes Kindanda.

La Secrétaire à la Famille et à la Promotion de la Femme s'est exprimée lors d'une réunion avec Communication sociale, dans le cadre du Mars Femme.

Dans son discours, elle a parlé de la participation des femmes au processus de négociation de paix et de sécurité, de la promotion de l'éducation à la citoyenneté, de l'augmentation des plans de santé et des droits sexuels et reproductifs.

Selon la secrétaire, l'objectif est de construire une société saine et d'augmenter la participation des femmes aux postes de décision dans tous les secteurs.

Alcina Kindanda a déclaré que MASFAMU, dans le cadre de la famille et de la promotion de la femme, le département ministériel a mis en oeuvre des programmes d'action sociale et de valorisation de la famille et de soutien à la femme rurale.

Elle a déclaré que l'objectif était de réduire l'analphabétisme et d'augmenter l'incitation économique pour réduire la pauvreté et les inégalités sociales en Angola.

%

La femme angolaise, a-t-elle renchéri, joue un rôle fondamental et multiforme, étant reconnue comme la gardienne de la première éducation de l'enfant.

Elle a souligné que les femmes contribuent à la socialisation, à la stabilité sociale et au développement économique du pays et à la préservation des valeurs civiques et patriotiques.

A cette occasion, le secrétaire d'État à la Communication Sociale, Nuno Caldas, a parlé du plan de l'Exécutif 2023-2027 pour la communication institutionnelle, dont la première séance thématique, liée au Ministère de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme, a été lancée aujourd'hui.

"L'objectif est de jeter un regard sur les actions des principaux objectifs du Plan National de Développement 2023-2027", a déclaré le secrétaire d'État, pour qui la séance a servi à aborder les questions liées aux programmes et mesures politiques pour la famille et la promotion de la femme.

Il a souligné que d'autres programmes et actions de l'Exécutif, dans les secteurs les plus variés, seront présentés au cours d'autres séances auxquelles participeront les secrétaires d'État.

Il a précisé que dans la première phase, des réunions auront lieu tous les quinze jours.