Congo-Brazzaville: Centre national de la drépanocytose - Le budget 2024 adopté à plus d'un milliard FCFA

Le budget du Centre national de référence de la drépanocytose (CNRD) Antoinette-Sassou-N'Guesso, exercice 2024, a été adopté le 13 mars à Brazzaville par son comité de direction. Il est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1 079 014 178 FCFA.

Le budget exercice 2024 est en nette réalisation de plus de 137%. Le comité de direction a ensuite approuvé le plan d'action 2024 qui prévoit quatre axes prioritaires portant sur la gouvernance, l'amélioration et le renforcement de l'offre de soins, le renforcement du partenariat, de la formation et de la recherche, la bonne gestion tant des ressources humaines que des ressources financières. De même, les administrateurs ont relevé que les objectifs ont été atteints.

Sous le patronage d'Yvonne Yolande Voumbo Matoumona, conseillère à la Santé du président de la République, les administrateurs ont également entériné le rapport d'activités exercice 2023 dont celles programmées ont porté sur plusieurs projets. Il s'agit, entre autres, du compte administratif et compte financier avec des avis favorables certifiés par la direction générale des comptes publics et du patrimoine, de quatre fiches techniques d'informations, du plan de travail budgétisé 2024, de cinq projets de délibérations et d'une recommandation sur l'accélération des travaux de l'amphithéâtre.

Au terme de la rencontre, les administrateurs ont adopté une recommandation à l'endroit du ministère de la Santé et de la Population lui sollicitant d'engager et de réaliser, dans les meilleurs délais, les travaux de finition de cet espace de mobilisation, de sensibilisation, d'éducation thérapeutique et de formation afin de permettre aux cadres de la santé, aux associations et aux parents des malades de bénéficier, avant la fin de l'année, de cet amphithéâtre. Tout report des travaux aggraverait la dégradation des sols, des murs et de la peinture nécessitant des budgets de plus en plus onéreux.

Une occasion pour le directeur général du CNRD de rappeler les priorités de la structure dont le dépistage précoce et l'amélioration de l'offre de soins qui passe par la formation, le recyclage et la motivation des cadres.

« Depuis que le centre a été ouvert en fin 2017, nous traitons les maladies du sang. La première c'est la drépanocytose. Elle est génétique et transmise par les gênes qui proviennent des parents. La deuxième, c'est l'hémophilie. D'autres ont des maladies complexes. Il y en a des cas qui s'ignorent, à l'exemple du cancer du sang. Nous sommes obligés d'intégrer les cancers du sang ici, parce que c'est nous les spécialistes, malheureusement nous ne sommes pas en grand nombre », a déclaré le directeur général du CNRD, le Pr Alexis Elira Dokékias. Il a rendu hommage à la mémoire du Pr Samuel Nzingoula, professeur émérite de pédiatrie, membre du comité de direction, acteur important de la lutte contre la drépanocytose au Congo, en Afrique et dans le monde, décédé le 11 mars dernier au Maroc.