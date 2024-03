Congo-Kinshasa: Appui de l'Unicef - Des équipements offerts à la cellule genre du ministère de la Santé

Installée au deuxième niveau du bâtiment du Secrétariat général de la Santé publique, la cellule genre du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention vient de bénéficier des équipements pimpants neufs offerts par l'Unicef pour lui permettre de travailler dans de bonnes conditions.

La dotation de l'agence onusienne est un motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui, par le biais de la coordinatrice de la cellule genre, Emelia Ntumba, n'ont pas tari d'éloges et de remerciements. « C'est une joie pour nous, parce que cette coordination était dans les couloirs dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, l' Unicef nous a honorés en dotant cette cellule d'un beau bureau afin d'assurer un bon suivi de la question du genre et exploitation et abus sexuel au sein de ce ministère. Une mention spéciale à l'Unicef car, sa contribution est trop précieuse, permettant à ce que cette structure puisse avoir un beau cadre meublé et équipé en matériel informatique », a déclaré Emelia Ntumba qui s'est réjouie de savoir que sa cellule pourra désormais travailler dans de bonnes conditions.

Pour sa part, le Dr Amédée Prosper Djiguimde, chef du programme Santé au bureau de l'Unicef, a déclaré : « Au nom de toute la représentation de l'Unicef en RDC, je voudrai saluer tout le travail qui est abattu par vos services et avec votre leadership, nous nous retrouvons dans un beau cadre comme celui-ci. Je pense que c'est une grande décision malgré toute modestie du cadre dans lequel vous évoluez, vous avez bien voulu faire en sorte que la cellule du genre du ministère soit véritablement dans un environnement décent. Et nous, en tant qu'Unicef, nous ne pouvions rester les bras croisés sinon qu'accompagner et louer cette initiative ».

%

Il a, par ailleurs, assuré à la cellule genre du ministère de la Santé la disponibilité de son agence à l'accompagner afin de lui permettre de fonctionner de manière optimale, tout en soulignant que cet appui n'est qu'un premier pas. « Cela annonce encore véritablement d'autres éléments que nous allons apporter plus tard si Dieu le veut, en tenant compte aussi de tout ce qui aura comme expression et en tenant compte de nos capacités. Nous allons travailler et faire en sorte que cette cellule soit à même de se déployer, de pouvoir intégrer et faire en sorte qu'il y ait une appropriation de la question au niveau du système de santé ... », a-t-il ajouté.

Intervenant en dernier lieu, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Sylvain Yuma Ramazani, a exprimé toute sa gratitude à l'endroit de tous les partenaires et particulièrement l'Unicef. Il a rappelé l'importance de cette cérémonie qui établit encore une fois la hauteur des ambitions vis-à-vis des engagements par rapport à la question du genre, qui est une question de développement.

Cette cellule, a-t-il reconnu, est d'une importance capitale et devra aider à les guider comme responsables sectoriels à pouvoir mettre au centre de leurs politiques la question du genre. Le Dr Yuma Ramazani a révélé que 25% du personnel au niveau du bureau du Secrétariat général sont de femmes. « Ce qui prouve que le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention avance vers les exigences de la Constitution », s'est-il réjoui.

Pour mémoire, la cellule genre du ministère de la Santé a été installée en avril 2022. Elle a pour mission l'intégration de l'égalité et l'équité du genre dans toutes les politiques et programmes nationaux dudit ministère.