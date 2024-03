Maroc: Marrakech - L'INDH au service de l'appui de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes

Marrakech — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a toujours fait du soutien de l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes l'un des axes majeurs de ses interventions, en oeuvrant à leur garantir le financement, l'accompagnement et l'encadrement nécessaires afin de réaliser leurs ambitions et contribuer activement au développement local.

Grâce à cet intérêt particulier accordé par l'INDH à l'entrepreneuriat au cours de sa troisième phase, de nombreux jeunes porteurs de projets à Marrakech ont ainsi pu lancer leurs entreprises et s'engager dans la dynamique socio-économique et professionnelle que connaît la cité ocre.

Parmi les projets réalisés dans le cadre du programme de l'INDH relatif à l'amélioration des revenus et à l'inclusion économique des jeunes, il y a lieu de citer le projet de création du centre de formation et de conseil "ZH Finance Conseil".

Dirigé par Habiba Zenani, le centre présente des conseils et propose des formations dans plusieurs domaines, notamment la comptabilité appliquée, la gestion d'entreprises, les services bancaires, les études de faisabilité et de projets, et le suivi des porteurs de projets.

La jeune femme, qui a entamé cette aventure avec de simples moyens limités en travaillant à domicile, a ainsi vu son rêve s'exaucer grâce au soutien de l'INDH, qui lui a permis d'ouvrir ce centre pour partager son expérience et expertise en comptabilité appliquée avec les jeunes.

%

Dans une déclaration à la MAP, Mme Zenani a expliqué que l'INDH lui a assuré l'encadrement et l'accompagnement technique nécessaires au cours de la phase pré-création de son entreprise, outre le soutien financier lors de la phase post-création, ce qui lui a permis d'acquérir le matériel et les fournitures de bureau, et l'aménagement du local.

Ce projet, qui emploie cinq personnes, accueille quotidiennement des jeunes titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur, en quête de travail, et à qui "nous offrons une formation pour renforcer leurs compétences en vue de décrocher un emploi", a-t-elle fait savoir.

Après un début difficile à l'instar de tout nouveau projet, "nous travaillons désormais avec des entreprises dans d'autres villes du Royaume ainsi qu'avec des investisseurs étrangers", a-t-elle relevé, appelant les jeunes marocains à tirer profit de l'INDH qui veille à les accompagner et à leur apporter le soutien pour la réalisation de leurs ambitions.

A noter que ce projet, qui témoigne de l'intérêt accordé par l'INDH au soutien des start-up et à l'accompagnement des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, a nécessité une enveloppe financière de 180.000 DH, dont 100.000 comme contribution de l'Initiative.