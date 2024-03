Maroc: Jeux électroniques - De la passion au professionnalisme, la plateforme des jeunes Aïn Chock accompagne les jeunes compétences

Casablanca — Son projet a commencé par une passion, puis une idée, avant de devenir une réalité grâce au soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH). C'est l'histoire du jeune entrepreneur Hamza Mastaoui, âgé de 31 ans, dont la passion pour les jeux électroniques et le désir de créer un espace moderne de jeux électroniques l'ont mené à réaliser son propre projet.

"Le projet est né du constat que le quartier où je vis ne disposait pas d'une salle ou d'un espace dédié aux jeux électroniques, nous, les jeunes passionnés de ces jeux, devions nous rendre dans d'autres endroits assez éloignés", a expliqué Hamza, originaire d'un quartier populaire d'Aïn Chock à Casablanca, dans une déclaration à la MAP. "Après avoir constaté l'engouement des jeunes pour ces salles malgré leur éloignement, j'ai pensé à créer une salle de jeux électroniques dans mon quartier, afin de mettre à la disposition des jeunes du quartier un espace proche d'eux répondant à leurs aspirations", a-t-il ajouté.

Malgré son enthousiasme et sa forte volonté de réaliser ce projet, ce jeune ambitieux avait des craintes quant aux moyens de concrétiser ce rêve, n'ayant pas les connaissances nécessaires pour la conduite de son projet, ainsi que les exigences financières pour la location et l'équipement de la salle, outre l'acquisition des équipements et machines nécessaires pour l'exploitation.

"Après avoir partagé mon idée avec quelques amis, l'un d'eux, ayant déjà bénéficié des services et du soutien de la plateforme pour créer son propre projet, m'a encouragé à me tourner vers la plateforme des jeunes de Aïn Chock, initiée par l'INDH, afin de présenter mon idée de projet", a dit Hamza.

En effet, le premier pas de ce jeune vers la réalisation de son rêve a été de se rendre à la plateforme des jeunes de Aïn Chock, où il a été accueilli et écouté par les cadres de la plateforme qui ont salué son idée et lui ont proposé des formations pour l'accompagner dans son voyage vers la création de son propre projet.

Ainsi, Hamza a bénéficié de trois mois de formation, comprenant divers modules, à savoir l'étude de projet, l'élaboration d'un plan d'affaires, la comptabilité, le marketing, et autres. Après avoir terminé sa formation, Hamza a présenté son projet aux commissions spécialisées, qui ont approuvé le projet, bénéficiant ensuite d'un soutien financier accordé par l'INDH.

"Le coût total du projet s'élève à 110.000 dirhams, l'Initiative contribuant à hauteur de 100.000 dirhams, tandis que sa contribution personnelle s'élève à 10.000 dirhams", a-t-il précisé, notant que ce soutien financier lui a permis de louer un espace approprié et d'acheter l'équipement nécessaire pour créer un espace moderne, confortable et équipé des meilleurs appareils pour répondre aux besoins des clients.

"Cet espace, bien que créé il y a seulement neuf mois, est aujourd'hui un lieu de rencontre pour de nombreux jeunes du quartier, qui y trouvent un divertissement à un prix abordable d'une part, et qui constitue d'autre part une plateforme pour de nombreux jeunes passionnés de jeux électroniques désireux de se lancer dans ce domaine de manière professionnelle", a-t-il poursuivi.

Quant à ses aspirations futures, le jeune Hamza a fait savoir qu'après la création de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques et l'organisation d'une série d'événements dans ce domaine, ainsi que la participation de plusieurs joueurs marocains à des compétitions internationales, "mon ambition est de rejoindre la Fédération et de former une équipe professionnelle capable de rivaliser à la fois sur le plan national et international". Il entend aussi ouvrir d'autres salles pour attirer et aider les jeunes talents à participer aux compétitions professionnelles.

"L'INDH travaille à accompagner un groupe de jeunes talentueux désireux de se professionnaliser dans le domaine des jeux électroniques en les encadrant et en facilitant leur participation aux compétitions locales, régionales, ainsi qu'aux niveaux national et international, ouvrant ainsi des portes pour eux afin de commencer leur carrière professionnelle", a confirmé Hamza.

De son côté, la coordinatrice de la Fondation Moubadara pour les Jeunes et l'Entreprenariat à la plateforme des jeunes Aïn Chock, Dounia Robar, souligne que ce projet s'inscrit dans le cadre du troisième programme de l'INDH, axé sur l'entrepreneuriat, qui vise à renforcer le sens de l'entrepreneuriat chez les jeunes en fournissant un soutien technique et financier aux jeunes porteurs de projets.

"La Fondation Moubadara a rejoint la plateforme des jeunes Aïn Chock en 2021, un an après la création de cette plateforme, dans le cadre d'un accord de partenariat avec l'arrondissement de Aïn Chock portant sur l'axe de l'entrepreneuriat, a indiqué Mme Robar, notant que la Fondation est à l'écoute de ces jeunes porteurs de projets, pour saisir leurs idées de projets et les orienter vers des formations adaptées à leurs besoins.

Et de poursuivre : "La plateforme aide les porteurs de projets à élaborer une étude de faisabilité du projet, qui comprend l'emplacement du projet, la catégorie de clients ciblés, le coût du projet ainsi que les équipements nécessaires pour le bon déroulement du projet. Ensuite, les porteurs de projets passent devant des comités techniques internes de la Fondation, puis leurs dossiers sont présentés devant la Commission de développement économique qui approuve les projets".

La plateforme des jeunes de Aïn Chock, a-t-elle ajouté, soutient des projets innovants et variés, qui répondent aux intérêts des jeunes d'une part, et constituent une source de revenus pour ces jeunes, d'autre part.

Quant au bilan de la Fondation, Mme Robar a mis en avant que l'objectif fixé par l'accord de partenariat entre la Fondation Moubadara et l'Arrondissement de Aïn Chock, est de réaliser 110 projets en pré-construction sur une période de trois ans (2021 à 2023), notant que "grâce aux efforts de tous les intervenants, nous avons dépassé ce nombre, en enregistrant 184 candidats bénéficiant de formations en pré-construction".

Pour la phase "post-construction", Mme Robar a relevé que le nombre ciblé de bénéficiaires est de 65 durant les 3 années (2021-2023), soulignant que cet objectif a été atteint.