Afrique: «Je souhaite faire connaître mon projet Sainte-Croix au monde»

interview

Qu'est-ce qui vous a poussée à participer au concours de Miss World ?

En 2020, l'organisation Miss World est venue à Maurice pour promouvoir la nouvelle élue, qui était alors Miss World Jamaïque, ToniAnn Singh. J'étais alors stagiaire chez Défimedia et j'ai assisté à cette conférence de presse. C'est là que j'ai découvert ce qu'était Miss World et l'initiative Beauty with a Purpose, ce qui m'a inspirée à participer au concours national, Miss Maurice. J'avais initialement prévu de participer en 2021, mais en raison de la pandémie de Covid, j'ai reporté ma participation à l'année suivante, que j'ai remportée en 2022. Malheureusement, il n'y avait pas de concours Miss World en 2023, mais cette année, en 2024, j'ai été extrêmement fière de représenter Maurice sur la scène internationale.

Comment vous sentez-vous après avoir été sélectionnée ?

Je suis extrêmement honorée. Derrière ce succès, il y a deux années de sacrifices et de travail acharné. Les concours de beauté ne sont pas que glamour et beauté, ils exigent également un engagement profond dans des projets sociaux. Pendant deux ans, j'ai consacré beaucoup de temps et d'efforts à mon projet social, et je suis heureuse que cela ait porté ses fruits. Je suis très fière de représenter mon pays et de rendre mes compatriotes mauriciens fiers.

%

Qu'espérez-vous accomplir ou promouvoir pendant votre période en tant que finaliste ?

Je souhaite faire connaître mon projet Sainte-Croix à travers le monde. C'est un projet humble mais significatif, et j'ai eu l'opportunité de le présenter grâce à l'initiative Beauty with a Purpose. J'espère également pouvoir partager ce projet avec l'organisation Miss World ici à Maurice, car c'est un honneur pour moi de présenter mon projet Sainte-Croix sur la scène internationale de Miss World.

Il s'agit du rêve de toute une vie pour élever ma communauté de Sainte-Croix et montrer notre résilience au monde. Ce projet vise à lutter contre l'insécurité alimentaire. Je collabore avec un groupe de femmes de ma région d'origine en les aidant à devenir autonomes grâce à la culture de leurs propres fruits et légumes. Je suis fière d'avoir pu aider 20 femmes jusqu'à présent.

Quel impact espérez-vous avoir sur la société grâce à votre participation à cette compétition ?

Mon objectif principal est d'inspirer les jeunes filles et les femmes. Je veux leur montrer qu'avec des rêves, du travail acharné et un vrai but, tout est possible. Je suis moi-même un exemple de cela, venant d'un petit pays comme Maurice. Je veux que les femmes se sentent confiantes et autonomes, et je veux les encourager à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles.

Quels défis avez-vous rencontrés pendant la compétition et comment les avez-vous surmontés ?

J'ai rencontré plusieurs défis. En tant que représentante d'un petit pays, il était difficile de se faire remarquer parmi 120 pays participants. De plus, j'ai parfois douté de moi-même, mais j'ai su rester concentrée sur mon objectif. Entendre mon nom être appelé à cette étape de la compétition a confirmé que tous mes efforts en valaient la peine.

Comment comptez-vous défendre les causes qui vous tiennent à coeur ?

Je suis déterminée à continuer de sensibiliser aux défis de l'insécurité alimentaire à Maurice et à autonomiser les femmes pour qu'elles puissent y faire face. Je suis reconnaissante d'avoir cette opportunité et je vais continuer à travailler dur pour faire avancer ces causes.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui aspirent à participer à des concours de beauté à l'avenir ?

Je leur dirais d'être prêtes pour le défi. Les concours de beauté exigent du travail acharné, de la détermination et de la persévérance. Il est important de rester concentrée sur son objectif et de ne pas se laisser décourager par les obstacles rencontrés en cours de route. Si vous croyez en vousmême et en votre cause, vous pouvez réaliser de grandes choses.

Quels sont les moments ou les expériences mémorables que vous avez eus dans cette compétition ?

J'ai eu de nombreux moments mémorables. Rencontrer des femmes inspirantes en Inde a été une expérience inoubliable pour moi. Mais surtout, le lien que j'ai partagé avec ma colocataire de Madagascar restera gravé dans ma mémoire. Nous nous sommes soutenues mutuellement et avons prié ensemble chaque nuit, ce qui a créé une atmosphère positive et chaleureuse.

Comment prévoyez-vous de représenter votre pays et sa culture sur la scène internationale ?

J'ai déjà représenté fièrement Maurice lors de la compétition. J'ai choisi de mettre en avant notre multiculturalisme et nos racines africaines et indiennes dans toutes mes présentations. Je suis déterminée à continuer de représenter mon pays avec dignité et respect sur la scène internationale. En fait, pour le concours de talent, j'ai chanté et joué du piano et j'ai interprété une version de Rev Nou Anset. J'ai chanté en créole et j'ai traduit quelques paroles en anglais. Partout où je suis allée, mon costume national, toutes mes tenues, tout ce que j'ai représenté dans cette compétition, c'était vraiment Maurice.

Que signifie être un modèle et comment prévoyez-vous d'incarner cela ?

Cela signifie inspirer les autres en donnant l'exemple. Je souhaite montrer aux jeunes filles que tout est possible avec du travail acharné et de la détermination. Je vais continuer à être une voix pour les femmes et les jeunes filles de Maurice et à les encourager à poursuivre leurs rêves.

Quels sont les problèmes les plus pressants auxquels les femmes du monde entier sont confrontées et comment prévoyez-vous d'y remédier ?

L'insécurité alimentaire est l'un des problèmes les plus pressants à Maurice et dans le monde entier. Je vais continuer à sensibiliser à ce problème et à travailler pour autonomiser les femmes afin qu'elles puissent y faire face. Je vais également continuer à promouvoir l'éducation et l'émancipation des femmes comme moyens de résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées.

Comment envisagez-vous votre avenir au-delà de ce concours et quels sont vos objectifs pour l'avenir ?

J'aspire à poursuivre une carrière dans les relations internationales et la résolution des conflits. Je souhaite être un agent de changement positif en faveur de la coopération mondiale, en travaillant peut-être un jour aux Nations unies. Je vais continuer à utiliser ma plateforme pour faire avancer les causes qui me tiennent à coeur et pour inspirer les autres à agir pour un monde meilleur.