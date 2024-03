Ile Maurice: Quelque Rs 8,4 milliards supplémentaires à débourser par an

Rien de confirmé pour les veuves, les invalides, et les 90 ans et plus

À hier après-midi, le ministère de la Sécurité sociale compilait toujours le montant à débourser à partir du 1er avril. Ce, à la suite de l'annonce faite par le Premier ministre que la pension sera de Rs 13 500 par mois pour tous ceux âgés entre 60 et 89 ans. Selon un calcul que nous avons fait, l'augmentation annoncée coûtera à l'État quelque Rs 8,4 milliards par an, soit environ Rs 648 515 millions par mois.

Le calcul est effectué depuis le mois de janvier. Nous savons bien que depuis janvier, une catégorie des seniors, soit ceux âgés entre 75 et 89 ans, perçoit déjà Rs 13 500 par mois. Selon le bureau des statistiques, en janvier, le nombre de personnes âgées entre 60 et 89 ans se chiffrait à 264 601. De plus, 81 166 d'entre elles étaient âgées de 60 et 64 ans, et 171 767 entre 65 et 89 ans. Si le Premier ministre a annoncé que tous les seniors âgés de 60 à 89 ans toucheront une pension de Rs 13 500 par mois, on ne sait pas si ceux âgés de 90 ans ou plus obtiendront une augmentation. Il en est de même pour les centenaires qui sont au nombre de 179. Ils perçoivent une pension de Rs 23 710.

Selon les statistiques, en janvier 2024, il y avait 5 016 personnes âgées entre 90 et 100 ans et chacune d'entre elles touchait Rs 18 700. À noter que pour cette catégorie de personnes, il n'y a eu qu'une augmentation de Rs 1 000 entre 2019 et l'année financière 2022-2023. Obtiendront-elles les Rs 1 500 supplémentaires ? Au ministère de la Sécurité sociale, on n'a pu nous fournir d'informations à ce sujet. Il en est de même pour les veuves et les invalides qui perçoivent Rs 11 000 chaque mois. À hier, on ne savait pas si l'augmentation annoncée le 12 mars les concernerait aussi. Le nombre de personnes invalides touchant Rs 11 000 par mois s'élevait à 28 278 en janvier. Les veuves étaient au nombre de 17 096.

Pour rappel, le 1er octobre 2019, le Premier ministre Pravind Jugnauth avait annoncé à la salle de conférence de Swami Vivekananda à Pailles que la pension passerait à Rs 9 000 à partir de décembre de cette année-là et qu'elle serait de Rs 13 500 avant la fin de son mandat en 2024. Si, pendant les deux premières années, les personnes âgées n'ont bénéficié d'aucune augmentation, en revanche, en juillet 2022, ceux âgés entre 65 et 89 ans ont obtenu une augmentation de Rs 2 000, et ceux entre 60 et 64 ans, de Rs 1 000 de plus. Un an plus tard, une somme de Rs 1 000 a été accordée sur chaque prestation sociale de ces deux groupes des seniors. En janvier de cette année, ceux âgés entre 75 et 89 ans ont obtenu une augmentation de Rs 1 500 par mois.