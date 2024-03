Ile Maurice: Hurdoyal aurait fait acheter des poubelles contre des ananas

L'ex-ministre de l'Agro-industrie aurait négocié l'exportation de ses ananas vers l'Empire du milieu contre l'importation de poubelles chinoises, fin 2023.

C'est le temps des poubelles. À l'approche des élections, les conseillers de villages et de villes veulent montrer qu'ils ont à coeur le bien-être des édiles. Et rien de mieux que de distribuer des poubelles et cela, personnellement. À Curepipe, par exemple, la maire Devika Pabharoo a commandé 30 000 de ces récipients en plastique et elle a tenu à serrer la main des Curepipiens en échange de ce cadeau. Si des familles demandent deux, trois ou même quatre poubelles toutes neuves, prétendant qu'il y a autant de foyers dans la même maison, pas de problème. En veux-tu en voilà ! Les poubelles à Curepipe et presque partout ailleurs constituent un véritable outil politique. Elles ont été commandées en majeure partie du producteur local Plastic Industry Mauritius. C'est la tradition et c'est fait pour protéger l'industrie locale...

Sauf au conseil de district de Flacq, où l'on a préféré en importer du... Mozambique. Plus précisément d'une usine chinoise, Weng Long Import & Export LDA, implantée à Maputo. Montant de l'acquisition approuvée fin septembre 2023: Rs 6 millions pour 5 000 poubelles pour chacun des trois villages de Sebastopol, Trou-d'Eau-Douce et Camp-de-Masque-Pavé. Prix d'une poubelle : Rs 534,75. En fait, le contrat passé avec cette entreprise sino-mozambicaine se monte à Rs 35 millions. Et il semble que l'on ait tenté de fourguer une partie de la commande à au moins un autre conseil de district, à travers un fonctionnaire. Mais le deal n'a pas marché. Le conseil de district de Flacq est donc condamné à s'approvisionner en poubelles de ce fournisseur pendant au moins six années!

Elles ont été importées par Boss Supplies Ltd dont le directeur et l'unique actionnaire est Mohaumed Irshad Eadally, un commerçant de Bel-Air. Questionné pour lui demander s'il a déjà importé des produits de Weng Long Import & Export LDA ou du Mozambique, le commerçant nous a répondu par l'affirmative. Les poubelles ont-elles été importées «dutyfree» du Mozambique ? Oui, car le Mozambique fait partie de la Southern African Development Community.

Export

Changeons de produit. Nous avons exporté en 2023 environ 1,8 tonne d'ananas pour Rs 200 millions, principalement vers la France. Mais jamais vers la Chine qui en produit 100 000 tonnes par an d'ailleurs! Depuis la signature du traité de libre-échange avec la Chine en octobre 2019, les Chinois n'ont pas encore accepté d'en importer de Maurice pour des raisons phytosanitaires. C'est pour dire que malgré la signature de ce genre de traités, certains pays utilisent toujours des barrières non-douanières pour bloquer les importations. Et c'est connu, la Chine est championne en ce domaine. L'express écrivait le 5 septembre 2022 : «On apprend d'ailleurs que les produits à forte valeur ajoutée que l'on veut exporter vers la Chine, tels que le thon et l'ananas, n'ont pas encore reçu l'approbation des autorités chinoises. Et cela, malgré l'accord de libre-échange. Mais pourquoi ? 'The license/permit concerns perishable goods/fresh produce like fish, vegetables and fruits. À team from the Chinese side is expected to come to Mauritius to monitor this as well as sign the Sanitary Phytosanitary (SPS) Protocol agreement between our two countries', nous explique l'EDB.»

Selon nos informations, les Chinois sont bien venus visiter nos producteurs en 2023 mais cela n'a abouti à rien. C'était sans compter le ministre éphémère de l'Agro-industrie, Vikram Hurdoyal, qui a pu obtenir, en novembre 2023, une dérogation administrative des autorités chinoises pour pouvoir exporter des ananas vers l'Empire du milieu. Pour combien et quelles en sont les conditions ? Sollicité le 28 février, le service de presse de l'ambassade de Chine ne nous a toujours pas répondu jusqu'à aujourd'hui.

Enter OFT Exports Ltd

La société produisant des ananas et appartenant à Vikram Hurdoyal, OFT Exports Ltd, avait en 2023 un chiffre d'affaires de Rs 101 467 027. Elle vend environ 800 tonnes d'ananas par an et veut en produire 1 200 tonnes bientôt, apprendon sur son site. Le prix à la vente est d'environ Rs 65 000 la tonne, soit Rs 65 le kilo, environ Rs 30 l'unité à l'exportation. Des 1 800 000 tonnes exportées par le pays, OFT Exports Ltd se taille la part du lion, mais on n'a pas le chiffre exact. Combien d'ananas en plus OFT allait-elle pouvoir exporter vers la Chine ? Nous avons voulu le savoir en téléphonant à l'entreprise, mais la dame en charge n'est jamais revenue vers nous. Nous voulions aussi lui demander si une dérogation a bien été obtenue de la Chine.

Chez l'Economic Development Board (EDB), on n'en est pas au courant. Le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, nous dit qu'il n'y a pas d'exportation d'ananas vers la Chine ni d'accord à sa connaissance. Lors de la première rencontre de la commission mixte de l'accord de libre-échange (ALE) Maurice-Chine au Caudan Arts Centre, le 30 août 2023, il était à nouveau question de négociations avec la Chine pour l'exportation d'ananas, moyennant une analyse du risque phytosanitaire par les douanes chinoises. Le directeur de l'International Trade au ministère des Affaires étrangères avait signifié que la demande a été faite pour que cela soit fait le plus rapidement possible.

Revenons à nos poubelles. En fait, il semble que ce soit l'ex-conseiller de l'ex-ministre Vikram Hurdoyal, un certain Sarvesh Mohadeb, qui soit derrière cette commande de poubelles par le commerçant de Bel-Air. Sarvesh Mohadeb, un habitant de Sebastopol, a démissionné comme conseiller deux jours après que cet accord a été signé en novembre entre le ministère de l'Agro-industrie et les autorités chinoises pour l'exportation d'ananas. Selon nos informations, les Chinois n'ont en réalité consenti qu'à une dérogation temporaire en faveur de Maurice. Et deux semaines après sa démission comme conseiller, Sarvesh Mohadeb s'est envolé pour la Chine et à son retour, il a pris de l'emploi chez OFT Exports Ltd. Il posséderait aussi au moins un cheval de course à son nom... Sarvesh Mohadeb est resté injoignable.

La commande de poubelles a-t-elle été passée auprès de Weng Long Import & Export LDA contre une faveur que les Chinois ont accordée à Maurice pour l'exportation d'ananas, dont le plus gros producteur et exportateur est l'entreprise OFT Exports Ltd appartenant à Vikram Hurdoyal ? Les dirigeants chinois, c'est connu, sont très nationalistes et on ne peut pas les blâmer s'ils pensent avant tout à leurs citoyens et à leur pays.

Cependant, si c'est vrai qu'il y a eu un deal poubelles contre ananas, cela a de quoi choquer venant de la part d'une puissance économique comme la Chine. Ainsi, pour acheter des d'ananas, la Chine nous imposerait-elle d'acheter ses poubelles ? Rappelons que lors de la signature de ce traité de libre-échange, le gouvernement mauricien avait parlé de notre pays comme la tête de pont pour les produits chinois vers l'Afrique et des produits africains vers la Chine. Or, c'est l'inverse qui s'est passé avec les poubelles.

C'est le Mozambique qui a été le point d'entrée de produits chinois à Maurice. Car les poubelles sinomozambicaines fabriquées au Mozambique ont été importées sans taxe douanière, ce qui les a «favorisées» vis-à-vis de poubelles fabriquées à Maurice. Cependant, le plus sérieux dans cette affaire, c'est ce qu'aurait fait Vikram Hurdoyal. Certes, c'est tout à son honneur que de promouvoir l'agriculture et même l'exportation qui nous rapporte des devises. Cela, alors que d'autres ne sont intéressés qu'à faire de l'argent facile dans l'immobilier ou la finance. Seulement, Hurdoyal a mélangé politique et business. Il aurait surtout profité de son poste de ministre de l'Agro-industriel pour obtenir ce «quota» qui allait lui profiter directement puisque son entreprise est le plus gros exportateur. L'ex-ministre Hurdoyal n'a pas pu être contacté, malgré maints efforts de la rédaction.

Est-ce pour ce flagrant conflit d'intérêts dont Pravind Jugnauth menaçait de parler si «c'était nécessaire» ? Le Premier ministre allait-il en parler? Vikram Hurdoyal a-t-il été révoqué pour cette raison ou pour une autre ?