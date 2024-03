Togo: Bonnes nouvelles à l'horizon

Le Conseil national du crédit (CNC) s'est réuni jeudi pour sa première rencontre de l'année.

Le CNC est un observatoire des évolutions économiques du Togo.

Il rassemble les représentants du secteur bancaire et de la micro finance, ceux du ministère de l'Economie et des Finances, de la BCEAO, du patronat, de la Chambre du commerce et des associations de consommateurs, notamment.

L'occasion pour Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances d'annoncer de bonnes nouvelles en matière de croissance, d'inflation et de financement au secteur privé.

Au niveau national, les informations disponibles indiquent que les perspectives économiques sont globalement favorables, en liaison avec les résultats des réformes entreprises ces dernières années, en particulier dans le cadre de la Feuille de route gouvernementale.

Le rythme de progression de l'activité économique devrait s'accélérer pour atteindre 6,6% en 2024, après 6,4% en 2023 et 5,8% en 2022. Cette accélération devrait s'accompagner de la poursuite de la décélération du rythme d'évolution du niveau général des prix', a indiqué M. Yaya.

L'inflation devrait se situer autour de à 2,7% cette année, après 5,3% en 2023 et 7,6% en 2022.

La conséquence d'une atténuation des tensions inflationnistes sur le plan mondial et de l'amélioration de l'offre locale de produits alimentaires.

%

Des prévisions très encourageantes d'autant que le contexte économique mondial est plutôt morose.

Sani Yaya a précisé que le gouvernement continuera continuera à accorder une attention particulière à la stabilité macroéconomique, à la viabilité de la dette et à la poursuite des réformes visant à consolider les bases d'une croissance plus forte et plus inclusive.

A cet effet, un accord a été conclu avec le Fonds monétaire international (FMI). Une Facilité Elargie de crédit (FEC) d'un montant d'environ 390 millions de dollars sur 3 ans et demi.

Un premier décaissement de 68,3 millions est intervenu récemment.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le ministre s'est félicité de l'activisme des banques en direction en direction du secteur privé.

Les créances intérieures, c'est-à-dire les financements accordés au secteur privé et à l'État, ont crû de 6% en un an à 1.955 milliards de Fcfa à fin décembre 2023. Les financements octroyés au secteur privé ont représenté 89% du volume total.

En outre, on constate une évolution positive porte sur l'augmentation continue de la part des financements accordés aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME). De 28% en 2021, cette proportion est passée à 38% en 2022, puis à 39% en 2023

Dans la foulée, on assiste à une baisse des taux d'intérêts appliqués sur les crédits aux MPME.

'Les micros, petites et moyennes entreprises constituent un maillon clé de l'économie. L'appui des banques contribue au renforcement des initiatives du gouvernement en faveur de ces unités productives', a souligné Sani Yaya.

Lors de cette rencontre, le ministre de l'Economie et des Finances, a tenu à rendre un hommage appuyé à Kossi Tenou, l'ancien directeur national de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest).

M. Tenou a été nommé récemment conseiller du Gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Kassi-Brou.

Akuwa Dogbe Azoma, la nouvelle directrice nationale de lac BCEAO, et Simfeitcheou Pre, ministre conseiller auprès du président de la République, participaient aux travaux.