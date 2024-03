Cameroun: Journée internationale de la femme - La fondation Jean Félicien Gacha rend hommage à Tilo Frey

La Camerouno-Suissesse, ancienne élue au Parlement suisse, a été honorée le 8 mars dernier à la cérémonie de vernissage de l'exposition qui mettra un mois au campus du centre des cultures Jean louis Dumas, présentant les photos et coupures de journaux relatives à sa vie de femme politique.

La Maison de l'enfant du Centre des cultures Jean Louis Dumas de l'Ong Fondation Jean Félicien Gacha abrite depuis le 8 mars dernier l'exposition sur l'oeuvre gigantesque de la méconnue Tilo Frey qui a été la première femme noire parlementaire de Suisse en 1969.

Pour donner du caractère historique à cette exposition, des personnalités parmi lesquelles l'ambassadeur de la République de Suisse au Cameroun, Martin Strub ; le couple fondateur de l'Ong Jean Félicien Gacha, Ly et Louis Dumas ; le roi des Bangoulap, S.M. Jean Marie Yonkeu ; des forces vives du Ndé et des femmes revenues du défilé à la place des fêtes de Bangangté. L'exposition présente près de 20 photos Tilo Frey ainsi que des coupures de journaux sur ses actions.

L'ambassadeur de la Suisse indique que le 8 mars c'est l'occasion de faire une telle exposition. Comme on l'a vu aujourd'hui, l'exposition était enrichie par les femmes remarquables du Cameroun et c'est ça la force. Ce n'est pas qu'une seule personne, c'est plusieurs femmes qui ont marqué l'histoire et c'est ça qu'on aime. Nous avons eu une discussion avant sur l'accès de la femme à la politique, la culture, à l'économie et au financement. Et, on a vu que c'est une des choses nécessaires pour que la femme puisse ses développer. L'autre chose et je pense que c'est fondamental c'est la formation. Elle n'est que universitaire, c'est la formation comme la fondation Gacha la fait ici, c'est la formation professionnelle qui essaye d'utiliser les talents qui sont existants, des hommes, des femmes pour faire d'autres choses.

La responsable des projets de coopération de l'Ong Fondation Jean Félicien Gacha, Soemy Ayoung Manga, rappelle que cette expo se fait dans la cadre de la deuxième édition du programme « Renaissance » mis en oeuvre par l'Ong. Il s'agit d'un moment d'échange et en même temps un moment d'apprentissage. « Donc, les femmes se sont retrouvées depuis le 5 mars jusqu'à ce jour pour partager des activités autour des savoir-faire artisanaux: nous avons fait des ateliers de poterie, ateliers de textile, ateliers de danse afro-brésilienne et ateliers de yoga facial. Nous avons essayé de combler les femmes de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur avec un panel constitué des femmes qui sont venues nous parler de leurs parcours, leurs expériences et apporter des conseils pour celles qui veulent avoir un accès au financement, la culture, la politique et également un accès à la santé.

A côté de Tilo Frey, la Fondation Félicien Gacha a rendu hommage à 13 femmes au destin tout aussi prodigieux. L'on a eu Evelyn Chumbow, une activiste puissante et dynamique contre l'esclavage moderne ; l'athlète Françoise Mbango, double championne olympique de triple-saut en 2004 et en 2008 ; Christelle Tchonang, physicienne et océanographe camerounaise ; Claude Njike Bergeret, la « Reine blanche », auteure, écrivaine et enseignante installée dans les périphéries de Bangangté depuis la mort de son mari dans les années 1987 ; Françoise Puene, sénatrice, femme d'affaires ; Dr Rose Gana Fomban Leke, paludologue camerounaise et professeur émérite d'immunologie et de parasitologie à l'Université de Yaoundé 1 ; et surtout Ly Dumas, mécène, philanthrope, humaniste, fondatrice et présidente de la Fondation Jean Félicien Gacha. Treize femmes de la Fondation se sont mises dans la peau des figures pour mieux les présenter.

Réactions

Martin Strub, ambassadeur de la République de Suisse au Cameroun : « c'est fondamental ce que fait la Fondation dans la formation »

Le Parlement suisse a lutté pour la cause de Tilo Frey pour le développement dans le monde. Et, aussi en Suisse pour l'égalité de sexe entre hommes et femmes. La célébration de la vie de cette femme est double parce que c'était une des premières femmes parlementaire en Suisse et première femme noire. Je pense que le 8 mars c'est l'occasion de de faire une telle exposition. Comme on l'a vu aujourd'hui, l'exposition était enrichie par les femmes remarquables du Cameroun et c'est ça la force. Ce n'est pas qu'une seule personne, c'est plusieurs femmes qui ont marqué l'histoire et c'est ça qu'on aime.

La prochaine fois ça peut être ailleurs qu'on le fera tout comme ça peut être une autre femme. On a vu tant d'exemples aujourd'hui. On a eu une discussion avant sur l'accès de la femme à la politique, la culture, à l'économie et au financement. Et, on a vu que c'est une des choses nécessaires pour que la femme puisse ses développer. L'autre chose - et je pense que c'est fondamental ce que fait la Fondation dans la formation. Elle n'est que universitaire, c'est la formation comme la fondation Gacha la fait ici, c'est la formation professionnelle qui essaye d'utiliser les talents qui sont existants , des hommes, des femmes pour faire d'autres choses. On a vu l'exemple d'un jeune qui finalement est maître d'hôtel.

Soemy Ayoung Manga, chargée de la coopération à la fondation : « Tilo Frey a oeuvré les années pour les droits de femmes »

Nous sommes fières d'avoir célébré la deuxième édition du programme renaissance ici à la fondation Jean Félicien Gacha. Le programme renaissance qui est en fait un moment d'échanges et en même temps un moment d'apprentissage. Donc, les femmes se sont retrouvées depuis le 5 mars jusqu'à ce jour pour partager des activités autour des savoir-faire artisanaux: nous avons fait des ateliers de poterie, ateliers de textile, ateliers de danse afro-brésilienne et ateliers de yoga facial. Vous savez, apparemment le yoga facial enlève les rides. Nous avons essayé de combler les femmes de l'intérieur et de l'extérieur.

De l'intérieur avec un panel constitué des femmes qui sont venus nous parler de leurs parcours, leurs expériences et apporter des conseils pour celles qui veulent avoir un accès au financement, la culture, la politique et également un accès à la santé. Donc, il y a eu plusieurs approches comme ça et ce n'est pas fini. Nous avons aussi des témoignages des femmes remarquables que nous célébrons ici à la fondation ; des femmes parfois qui sont venues comme boursières et qui ont essayé plusieurs choses avant de découvrir leurs voies.

Et, aujourd'hui, elles sont complètement épanouies dans leurs domaines ou dans leurs études parce qu'il y en a qui sont encore étudiantes. Donc, c'était aussi l'occasion pour nous de mettre à l'honneur sous le haut patronage de l'ambassadeur de Suisse au Cameroun. Donc, c'était intéressant pour nous, pour nos deux entités de pouvoir célébrer cette femme camerounaise qui pendant des années a oeuvré pour les droits de femmes, pour faire aussi reculer les dictats raciaux et plains d'autres choses qui ont fait avancer les mouvements des femmes. Elle a été quand-même la première femme à être élue au Parlement fédéral suisse.