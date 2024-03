Afrique: Kigali va abriter Africa CEO Forum 2024

La onzième édition d'Africa CEO Forum sera organisée du 16 au 17 mai prochain dans la capitale rwandaise, selon un communiqué des organisateurs de ce grand rendez-vous réunissant les patrons des sociétés publiques et privées, ainsi que des responsables étatiques d'Afrique et d'ailleurs.

Au total, quelque 2000 chefs d'entreprise, investisseurs, décideurs politiques africains et internationaux sont attendus à Kigali pour débattre autour du thème central de l'événement, à savoir « At the table or on the menu ? A critical moment to shape a new future for Africa. »

Cette grand-messe aura lieu dans un contexte particulier notamment avec des mutations et des défis socioéconomiques auxquels le continent africain est confronté. Les échanges vont porter, entre autres, sur le leadership, la transformation numérique et l'intelligence artificielle, l'intégration continentale, le financement.

Il y est prévu des tables rondes, des débats et des ateliers qui permettront aux participants d'explorer, indique le communiqué, « les stratégies visant à atteindre les standards les plus élevés en matière de politiques publiques propices à la croissance, pour s'assurer que les entreprises africaines sont à la pointe de l'innovation disruptive, pour tirer parti du poids collectif de l'Afrique grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), et pour surmonter les obstacles au financement des ambitions du continent ».

« Nous en appelons à notre communauté de dirigeants afin qu'ils reconnaissent les conséquences structurelles et durables des actions qu'ils entreprennent en ce moment critique. Le forum sera le creuset de stratégies et de partenariats novateurs qui doivent propulser le continent vers les opportunités de demain », a déclaré le président d'Africa CEO Forum, Amir Ben Yahmed.

Au nombre des participants ayant confirmé leur venue à Kigali figurent Wamkele Mene, secrétaire général de la Zlecaf, Makhtar Diop, directeur général de l'IFC, Sidi Ould Tah, président de la Badea, Jérôme Henique, Pdg d'Orange Afrique & Moyen-Orient, Karim Beguir, Pdg d'Instadeep, Claudio Descalzi, Pdg d'Eni, Arnaud Lagesse, directeur général du groupe IBL LTD, Clare Akamanzi, Pdg de NBA Africa, Idrissa Nassa, président du Groupe Coris, Abdelhamid Addou, Pdg de Royal Air Maroc, Abderrahmane Benhamadi, président de Condor Group, Cédric De Speville, Pdg d'Eclosia Group, Ahmed Azizi, Pdg d'Azizi Group.

Notons que des chefs d'Etat africains sont également attendus à cette onzième édition d'Africa CEO Forum.