Algérie: Belabed annonce la création de l''Olympiade Algérienne des mathématiques'

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a annoncé jeudi à Alger "la création de l'Olympiade algérienne des mathématiques."

Lors d'une manifestation organisée au lycée des mathématiques "Mohamed Mokhbi" à Kouba, à l'occasion de la Journée internationale des mathématiques, M. Belabed a souligné que "la création de l'Olympiade algérienne des Mathématiques, pour la première fois depuis l'indépendance", s'inscrit dans le cadre des "efforts consentis par le ministère pour une meilleure participation de l'Algérie aux Olympiades internationales des mathématiques et l'amélioration de son classement à cette compétition".

A cet égard, le ministère a pris des "mesures inédites sur les plans organisationnel, structurel et financier", dont "l'attribution d'un siège à la Commission nationale de l'Olympiade, inauguré aujourd'hui au niveau du lycée des mathématiques de Kouba, ainsi que l'élaboration d'un "calendrier et d'un programme de formation pour les encadrants et les élèves participants".

Sur le plan financier, M. Belaabed a déclaré qu'une "commission ministérielle mixte composée de représentants des ministères de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et des Finances" a été créée. Cette commission a pour mission d'examiner "les meilleurs moyens de prise en charge financière et matérielle de ce dossier", en application du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et du plan d'action du gouvernement, visant à promouvoir les élites scolaires et à leur accorder l'attention et le soutien nécessaires."

Dans ce cadre, M. Belaabed a souligné que le ministère de l'Education s'attelait à "poursuivre la coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour la création de lycées spécialisés en Mathématiques, en vue de former des pôles d'excellence qui s'alignent avec les écoles supérieures dans les différentes wilayas, et de trouver les mécanismes à même d'élargir la formation des enseignants spécialisés en la matière au niveau des écoles supérieures des enseignants".

S'agissant des préparatifs en cours pour la participation aux Olympiades régionales et internationales de mathématiques de 2024, M. Belaabed a indiqué que "des éliminatoires ont été organisées le 10 février dernier au profit des élèves excellents en la matière".

Cette manifestation s'est déroulée en présence du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi et du conseiller auprès du président de la République chargé de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de la Culture, M. Mohamed Seghir Saâdaoui.