Seychelles: Paris 2024 - Les Seychelles courent avec un témoin virtuel pour le relais olympique mondial

Les Seychelles font partie d'une multitude de nations qui ont participé jeudi au relais olympique autour du monde auquel près de 400 enfants et adultes étaient présents.

Organisé au complexe sportif Roche Caïman, en collaboration avec l'ambassadeur de France aux Seychelles, le ministère des Sports et le Conseil national des sports (NSC), les participants ont couru autour du parcours de santé. Les participants plus jeunes ont fait des tours autour du Champion's Park Raceway.

L'événement s'inscrit dans le cadre du relais "Terre De Jeux 2024" autour du monde organisé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères en partenariat avec les Sports et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il a été organisé pour la première fois en 2022.

Le relais durera 24 heures à travers le monde et pendant la journée, le relais virtuel se passera entre différents pays, qui le passeront ensuite à d'autres. Il traversera les cinq continents et réunira plus de 146 ambassades et consulats.

"Nous sommes très heureux que les enfants puissent participer à cet événement, où nous continuons à promouvoir les valeurs olympiques auprès des jeunes, tout en cherchant également à encourager davantage de gens à faire du sport", a déclaré l'ambassadrice de France aux Seychelles, Olivia Berkeley. -Christmann.

Photo : Les participants plus jeunes ont fait des tours autour du Champion's Park Raceway. (Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Les Seychelles ont reçu le relais virtuel du Sri Lanka, par l'intermédiaire de leur haut-commissaire Srimal Wickremasinghe, et le transmettront ensuite à la Turquie.

L'événement a vu la participation de plusieurs étudiants de diverses écoles, notamment de l'École française des Seychelles.

Adley Lauricourt, l'un de leurs étudiants, qui est également un nom déjà populaire dans l'athlétisme local, a déclaré : "C'était un événement sympa, avec la participation de beaucoup d'autres étudiants, donc je pense que c'est génial que cela fasse la promotion du sport."

M. Lauricourt a représenté les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, au niveau international et son rêve est de participer un jour aux Jeux Olympiques.

Le relais autour du monde a pour objectif de partager l'énergie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec tous les territoires, communes, départements, régions, métropoles ou postes diplomatiques et consulaires d'outre-mer à travers le monde.

Les Jeux olympiques d'été de 2024, connus sous le nom de Paris 2024, sont un prochain événement multisports international qui se déroulera du 26 juillet au 11 août 2024 en France.

Ces Jeux seront les premiers à réunir un nombre identique d'athlètes hommes et femmes.