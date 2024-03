Ile Maurice: «Nous pouvons déplacer des montagnes avec une éducation de qualité»

interview

Pouvez-vous partager un moment ou une expérience mémorable de votre parcours pour devenir Miss World ?

Le moment le plus mémorable était le partage de notre projet Beauty with a Purpose. Écouter toutes les histoires des filles était tellement inspirant, cela a vraiment touché mon coeur. Je suis incroyablement reconnaissante d'avoir pu en faire partie.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui pourraient rencontrer des obstacles ou des critiques dans la poursuite de leurs rêves ?

La critique sera toujours présente. Elle vient avec le succès et l'échec. Il y aura toujours des gens pour commenter et critiquer, mais la chose la plus importante est de se rendre compte que l'opinion la plus importante vient de vous-même. Si vous avez le sentiment de faire ce qu'il faut et que vos proches vous soutiennent, alors vous n'avez pas vraiment besoin de vous soucier de ce que pensent les autres. Il est bon d'apprendre de la critique si elle est constructive, mais si ce n'est pas le cas, il est préférable de ne pas y prêter attention, car cela peut être une perte d'énergie. N'ayez pas peur de prendre des risques et ne vous souciez pas trop de savoir si vous êtes prête ou non. Donnez le meilleur de vous-même en gardant un bon état d'esprit. Ayez confiance en vous-même, et vous pourrez réaliser vos rêves, peu importe les obstacles rencontrés.

Y a-t-il un modèle ou quelqu'un qui vous a inspiré dans votre parcours ?

Mon inspiration était Taťána Kuchařová, la Miss World 2006. Quand elle a gagné, j'avais sept ans. Je regardais la télévision avec ma mère et quand je l'ai vue, j'ai été tellement inspirée, je voulais être comme elle. C'est une femme incroyable. Jusqu'à ce jour, elle travaille dans sa fondation, elle aide les personnes âgées. Elle m'a vraiment inspirée car c'était la première gagnante de ce concours à laquelle je m'étais vraiment identifiée.

Quelles qualités sont essentielles pour une telle ambassadrice mondiale ?

Vous devriez avoir un objectif clair et être prête à travailler dur pour l'atteindre. Vous avez également besoin d'une persistance constante pour toujours poursuivre vos efforts.

De quelle manière espérez-vous inspirer les jeunes femmes pendant votre règne ?

En leur montrant que même si vous venez d'un petit pays ou d'une petite ville et même si vous aviez une faible estime de vous-même au début, tout dépend de l'état d'esprit et de la confiance en soi. Je veux leur montrer qu'avec une attitude positive, elles peuvent réaliser leurs rêves, peu importe les obstacles rencontrés.

Quels défis avez-vous rencontrés lors de votre compétition et comment les avez-vous surmontés ?

Nous avons rencontré de nombreux défis, tels que le multimédia, les défis sportifs, la gestion des tête-à-tête, de l'alimentation, entre autres. Beauty with a Purpose a également été un défi. La gagnante de Miss World doit être polyvalente et posséder de multiples compétences, pas seulement une belle apparence. J'ai vraiment apprécié ces défis et je pense que je ne les oublierai jamais.

Pouvez-vous nous parler d'un projet ou d'une initiative qui vous passionne particulièrement et comment comptez-vous le promouvoir pendant votre règne ?

Mon plaidoyer concerne l'éducation. Je crois vraiment que l'éducation est un droit fondamental que chaque enfant mérite. J'essaie de promouvoir cette cause non seulement en République tchèque, mais aussi en Tanzanie. Elle peut vraiment changer des vies, et avec une éducation de qualité, nous pouvons déplacer des montagnes.

Comment prévoyez-vous de collaborer avec des organisations et des individus pour amplifier vos efforts de plaidoyer et avoir un impact significatif ?

Je prévois d'utiliser le nom de Miss World pour sensibiliser et collecter des fonds pour des initiatives éducatives. Je suis convaincue que cela ouvrira de nouvelles portes et permettra d'avoir un impact encore plus important.

Qu'est-ce qui vous distingue des autres concurrentes et pourquoi pensez-vous avoir été choisie cette année ?

Toutes les participantes étaient incroyables, mais je pense que ce qui me distingue, c'est ma sincérité et mon engagement dans mes projets, qui ne se limitent pas à ma participation aux concours de beauté. Je crois que c'est ce qui a contribué à ma sélection.