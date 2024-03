Afrique Centrale: Le Comité régional de pilotage du projet SWEDD se réunit à Ouagadougou, célébrant les réalisations en matière d'autonomisation

communiqué de presse

La 7e session ministérielle du Comité de pilotage régional du projet d'autonomisation des femmes du Sahel et de dividende démographique (SWEDD) s'est tenue du 26 au 29 février 2024 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ce rassemblement a marqué une célébration jubilatoire de l'impact transformateur réalisé par SWEDD à travers l'Afrique sub-saharienne.

SWEDD, une initiative visionnaire lancée en 2015 avec le soutien d'un investissement de 850 millions de dollars de la Banque mondiale, a joué un rôle déterminant dans l'autonomisation des femmes et le déblocage du dividende démographique. L'une de ses principales réalisations est d'avoir permis à plus de 903 504 nouvelles utilisatrices d'adopter des méthodes de contraception modernes, leur accordant un plus grand contrôle sur leur santé reproductive et contribuant à la réduction des grossesses non désirées et des complications liées à la santé maternelle et infantile.

Comprenant à l'origine six pays, le SWEDD a étendu sa portée à 12 nations d'ici 2024. La 7e session ministérielle a vu la participation de 13 pays, dont huit étaient représentés au niveau ministériel et trois par des hauts fonctionnaires. Le Gabon a également participé en tant qu'observateur, soit un total de 110 participants. La réunion a servi de plateforme pour examiner les progrès réalisés, combler les lacunes et élaborer une stratégie pour les prochaines étapes du projet.

La 7e session ministérielle du CRP, l'organe directeur du projet SWEDD, a été précédée d'une réunion des coordinateurs nationaux et des organisations régionales (Communauté économique des États de l'Afrique centrale et Organisation ouest-africaine de la santé), de la Banque mondiale et de l'UNFPA WCARO et de 7 représentants résidents des pays SWEDD, afin d'examiner les progrès et les lacunes et de préparer les documents de prise de décision pour le CRP.

Le SWEDD est devenu une force puissante pour l'intégration régionale, en donnant la priorité à l'autonomisation des femmes dans les politiques publiques. Grâce à ses interventions, le projet vise à améliorer le bien-être des femmes et des filles, avec des résultats remarquables d'ici 2023.

Continuer à améliorer le bien-être des femmes et des filles

Grâce au projet SWEDD, les compétences de 400 760 filles ont été renforcées dans des espaces sûrs, ce qui leur a permis d'acquérir les connaissances et les compétences essentielles à leur développement personnel et professionnel. En outre, l'autonomisation économique de 139 538 filles a été réalisée, en leur offrant des opportunités d'emploi et de création d'entreprise tout en renforçant leurs compétences en matière de gestion financière.

Par ailleurs, le soutien économique apporté par SWEDD a permis à 1 050 472 filles de poursuivre leur éducation, améliorant ainsi leurs perspectives et brisant le cycle de la pauvreté. Cet investissement dans l'éducation des filles a donné des résultats remarquables, avec un taux de rétention stupéfiant de 96 % des adolescentes inscrites dans des écoles secondaires grâce aux interventions de SWEDD.

L'engagement du projet en faveur d'un développement inclusif se manifeste par des initiatives telles que la création de 8 473 clubs pour les maris et futurs maris, encourageant une plus grande implication des hommes dans les questions d'égalité des sexes et de santé sexuelle. Cette approche inclusive vise à remodeler les normes sociétales et à promouvoir des relations égalitaires, favorisant ainsi un avenir meilleur pour tous.

L'impact de SWEDD s'étend au-delà de la salle de classe, avec plus de 633 441 adolescentes bénéficiant d'interventions liées à la scolarisation, allant du transport à l'hébergement en passant par des cours supplémentaires. Ce soutien global garantit que les filles ont accès aux outils et aux ressources nécessaires à leur parcours éducatif.

Impact durable et renforcement de la coopération Sud-Sud

À l'horizon 2024, l'accent est mis sur la traduction de ces réalisations quantitatives en impacts durables sur la vie quotidienne des femmes et des filles, tout en étendant l'empreinte du projet à de nouveaux pays de la région.

Au cours de la session, le Burkina Faso a assumé la présidence du Comité régional de pilotage pour un mandat d'un an, le Bénin assurant la vice-présidence.

Financement supplémentaire promis par la Banque mondiale

La Banque mondiale a promis des ressources supplémentaires pour soutenir les initiatives d'autonomisation des adolescents et les partenariats transfrontaliers. Entre-temps, le Secrétariat technique régional du projet SWEDD de l'UNFPA s'efforce d'assurer une transition en douceur pour les pays dont le financement doit expirer en décembre 2024.

Soulignant la nature régionale du projet, le Secrétariat technique régional du projet SWEDD s'engage à renforcer la coopération Sud-Sud, à transférer des capacités aux équipes nationales et à étendre les meilleures pratiques afin de réaliser le plein potentiel des femmes pour le développement économique et social.

La 7e session ministérielle du Comité de pilotage régional du projet SWEDD a non seulement mis en lumière ces réalisations remarquables, mais a également souligné l'engagement collectif à faire progresser l'autonomisation des femmes et à libérer le dividende démographique dans la région du Sahel. Alors que le projet se tourne vers l'avenir, l'esprit de positivité et de progrès reste inébranlable, éclairant la voie vers des lendemains plus lumineux et plus équitables.