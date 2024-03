Maroc: Nomination du nouveau directeur des OEuvres Pontificales Missionnaires, le Révérend Père Maria Viader Alberich

Cité du Vatican — Le 16 janvier 2024, le Cardinal Luis Antonio G. Tagle, Pro-préfet du Dicastère pour l'Évangélisation, a nommé la Révérende Maria Viader Alberich, RJM, Directrice nationale des OEuvres Pontificales Missionnaires (OPM) au Maroc pour un mandat de cinq ans.

Soeur Maria Viader Alberich, espagnole, 58 ans et 35 ans de profession religieuse. Elle est titulaire d'une licence en pédagogie/sciences de l'éducation de l'université de Valence, d'un master en discernement et leadership pour le développement des organisations ecclésiales de l'université pontificale de Comillas à Madrid et d'un master en coopération internationale de l'université de Séville.

Elle a travaillé dans divers domaines éducatifs et pastoraux, principalement dans des zones socio-économiquement défavorisées. De 2001 à 2011, elle a été directrice d'une école primaire en Guinée équatoriale, où elle a également construit une école secondaire et collaboré à une autre école pour la promotion des femmes. Elle a été conseillère provinciale de la délégation des religieux de Jésus-Marie/Afrique pendant 5 ans, présidente de l'Association des centres éducatifs catholiques de Guinée équatoriale (ACCEGE, 2007-2011).

Elle est retournée en Espagne en 2011 et a exercé diverses fonctions gouvernementales au sein de son institut religieux. En effet, de 2014 à 2018, elle a été conseillère provinciale chargée de la formation et enseignante des religieux de voeux temporaires de la province d'Espagne, et de 2018 à 2022, elle a été conseillère provinciale et économe de la même province. En 2022, elle a été envoyée dans l'archidiocèse de Tanger, au Maroc, en tant que directrice de la crèche du Sacré-Coeur et de Dar Tika, un centre d'accueil pour jeunes filles à risque ou victimes d'abus. Elle est également membre du Conseil pour les affaires économiques et déléguée des oeuvres missionnaires de l'archidiocèse de Tanger.