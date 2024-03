Algérie: Programmes nationaux pour la protection et l'insertion socio-professionnelle des personnes à besoins spécifiques

ALGER — L'Algérie célèbre la Journée nationale des personnes à besoins spécifiques, qui coïncide avec le 14 mars de chaque année, dans le sillage de la poursuite des efforts de l'Etat visant à renforcer, à protéger et à promouvoir cette catégorie, à travers des programmes efficaces en matière de sa prise en charge, de son accompagnement et de son insertion socio-professionnelle.

Ces programmes portent sur différente domaines, dont l'éducation, l'enseignement, la formation professionnelle et la santé, en sus de la protection sociale, les mécanismes d'insertion professionnelle, les dispositions d'accompagnement et les mesures visant à encourager l'esprit d'initiative chez cette catégorie, à activer sa participation au développement et à faciliter son accessibilité aux structures et services publics.

L'Etat a également pris des mesures au profit des personnes à besoins spécifiques, relatives à la prise en charge en matière d'éducation et d'enseignement spécialisé et à l'accompagnement socio-pédagogique, à travers un réseau de 239 établissements et de 17 annexes relevant du secteur de la solidarité nationale.

Les établissements d'éducation et d'enseignement spécialisé englobent les centres de prise en charge psychopédagogique des enfants qui souffrent d'un handicap mental, des écoles pour les enfants atteints d'un handicap auditif et visuel, ainsi que des centres psychopédagogiques pour les enfants handicapés moteur.

Les programmes de ces établissements visent à prendre en charge les enfants et les adolescents de la catégorie des personnes à besoins spécifiques, encadrés par des équipes pluridisciplinaires, en vue d'assurer l'accompagnement psychopédagogique.

Le secteur de la solidarité nationale assure les équipements pédagogiques nécessaires et l'encadrement spécialisé en vue de renforcer la prise en charge des enfants handicapés mentaux et autistes, à travers l'ouverture d'espaces au niveau des centres psychopédagogiques et leur accompagnement en vue de faciliter leur réadaptation et insertion dans la société.

Concernant les services et les aides sociales, une batterie de mesures a été prise, en coordination avec les secteurs concernés, pour l'accompagnement des personnes à besoins spécifiques et le renforcement de leur insertion sociale, dont l'allocation et la couverture sociale ainsi que d'autres facilitations en matière de transport.

Le secteur adopte des mécanismes de prévention en matière de handicap dans le cadre d'une stratégie nationale multisectorielle sur la sensibilisation et la prévention des facteurs de risque, en sus de l'importance de la prise en charge précoce.

Concernant l'insertion sociale des personnes à besoins spécifiques, les programmes nationaux dédiés à cette catégorie prévoient la création de projets adaptés aux aptitudes et capacités de celle-ci, en lui assurant une autonomie financière et en lui permettant de contribuer au développement national.