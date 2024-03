Maroc: Le ministère de l'Agriculture se tient prêt à suivre de près la situation de l'approvisionnement du marché et contrôler la qualité des produits (M. Sadiki)

Rabat — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a affirmé, jeudi à Rabat, que le ministère veille à garantir un approvisionnement permanent et régulier du marché national en produits alimentaires, et se tient prêt avec tous les partenaires et professionnels du secteur pour suivre de près la situation de l'approvisionnement des marchés et contrôler la qualité des produits.

Dans un exposé devant le Conseil de gouvernement sur l'approvisionnement du marché en produits alimentaires pendant le mois de Ramadan 1445-2024, M. Sadiki a indiqué que le ministère a mobilisé tous les acteurs des secteurs public et privé pour garantir l'approvisionnement régulier et normal des marchés nationaux en produits agricoles, alors que le contrôle de la qualité des produits agricoles et alimentaires a été renforcé au niveau de toutes les phases de la commercialisation, et ce à travers les interventions des commissions mixtes, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

M. Baitas a, dans ce cadre, fait savoir que la présentation a également souligné que les mesures prises par le ministère dans le cadre du programme de réduction de l'impact du déficit pluviométrique, conformément aux Hautes Instructions Royales, notamment le soutien aux filières agricoles, ont permis au programme de culture maraîchère d'atteindre des niveaux satisfaisants, ce qui garantira un approvisionnement régulier et normal du marché national en légumes et en divers produits alimentaires suffisants pour répondre aux besoins pendant ce mois sacré.

En ce qui concerne le renforcement du contrôle et du suivi de la qualité des produits alimentaires, l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a renforcé le contrôle de la qualité des produits importés et locaux dans le cadre de commission mixtes supervisées par les autorités locales afin de s'assurer de l'origine des produits, de leurs conditions de vente et de leur conformité aux normes de sécurité sanitaire, a-t-il relevé.