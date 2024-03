Maroc: Ramadan 1445 H - SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président irakien

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République d'Irak, Abdel Latif Jamal Rachid, à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le président irakien exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux à Sa Majesté le Roi à l'occasion de ce mois béni, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans le bien-être et le succès, pour le peuple marocain dans les bénédictions, et pour la Oumma islamique dans la gloire et la grandeur.

A cette occasion, M. Jamal Rachid réaffirme sa détermination à renforcer les relations bilatérales et à raffermir les liens de coopération et de fraternité entre les deux pays et peuples frères dans tous les domaines.