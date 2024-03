Angola: Visite des entreprises étrangères au Nouvel Aéroport

Luanda — L'Aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) a reçu récemment la visite de techniciens d'entreprises étrangères qui ont, à l'occasion, consulté le cahier des charges de l'appel d'offres public destiné à choisir le gestionnaire de l'infrastructure.

La visite a réuni quatre entreprises internationales d'origine européenne et américaine, avec des experts en gestion des infrastructures aéroportuaires.

Selon le site internet du Ministère des transports, les entreprises ont vérifié « sur place » les capacités et les potentialités de toutes les infrastructures disponibles et prêtes à fonctionner.

A cet effet, le rapport révèle qu'un autre opérateur international, un consortium composé d'entreprises chinoises, est également intéressé à gérer l'infrastructure.

Lancé le 17 novembre 2023, l'appel d'offres public pour l'octroi du droit d'exploitation, de gestion et d'entretien de l'AIAAN prévoit sa concession pour une durée de 25 ans, avec une possibilité de prolongation pour 15 ans supplémentaires.

Inauguré le 10 novembre de l'année 2023, AIAAN a la capacité d'accueillir environ 15 millions de passagers par an et 130 mille tonnes de marchandises.

Le nouvel aéroport international a été conçu pour devenir l'un des plus grands pôles aéroportuaires et logistiques parmi les plus importants du continent africain, non seulement pour stimuler les échanges commerciaux interafricains et promouvoir la mobilité entre les pays africains, mais aussi pour consolider la connexion de l'Angola et de l'Afrique vers le reste du monde.