Depuis 2009, une série d'événements en faveur de la jeunesse gabonaise a pris de l'ampleur, avec une participation accrue des jeunes, se servant parfois de la jeunesse comme fonds de commerce. Face à cette réalité, *le Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP)* appelle à une évaluation sérieuse des activités menées au cours des 14 dernières années et exhorte respectueusement le *Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema à faire preuve de beaucoup de prudence sur ces nombreuses invitations à l'égard de la jeunesse, mais dont l'efficacité et l'impact soulèvent des questions légitimes.

Quel Bilan Faisons-nous des Grandes Rencontres de la Jeunesse Organisées de 2009 à 2023 ?

Parmi ces événements, nous pouvons noter : *le Forum National de la Jeunesse du Gabon en 2011-2012, le Forum Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix en 2013-2014, et le 5e Sommet des Jeunes Panafricains Leaders des Nations-Unies en 2015-2016.

Plus récemment, le Dialogue National des Jeunes Leaders, l'initiative One Forest, et d'autres initiatives ont également marqué la scène jeunesse.

Ces événements ont bénéficié de financements considérables, dépassant les 500 000 000 FCFA, provenant de partenaires nationaux et internationaux. C'est fort de cela que, le Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP) soulève des questions quant à l'efficacité et à l'impact réel de ces rassemblements sur la jeunesse et la société gabonaise.

En sommes, nous exhortons respectueusement le *Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA* à être prudent. Les mêmes acteurs qui ont nui à l'image de la jeunesse auprès de votre prédécesseur tournent autour de vous, utilisant les mêmes pratiques et stratégies.

*Il est crucial de procéder à une enquête approfondie sur ces événements et d'évaluer leur contribution réelle au développement de la jeunesse et du pays*.